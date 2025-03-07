"Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда": Трамп снова угрожает Украине

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Лиля Воробьева
Дональд Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине, но в очередной раз пригрозил нашей стране. Вроде бы он должен знать, хочет ли Украина урегулировать войну . Потому что "если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда", сказал президент США во время общения с журналистами.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Также президент США снова заговорил о потерях на войне в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, верит ли Путину после ночного обстрела Украины. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете рассказал о видении завершения войны в Украине.Президент Америки заявил, что Путин настроен в заключение войны. И добавил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной. На вопрос, верит ли он российскому президенту после ночного удара по Украине, Трамп ответил утвердительно.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил России санкциями . Американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, пошлин и других ограничений против России, якобы из-за продолжающихся ударов по Украине.
"Но разница между давлением на Украину и Россию очевидна. По отношению к Украине уже применяются реальные меры – обрубка доступа к разведданным, остановка передачи уже заказанного оружия и т.д. Что касается России – пока только слова", — говорит Левин.
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