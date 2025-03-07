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"Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда": Трамп снова угрожает Украине

Трамп заявил, что США уйдут, если Украина не хочет мира

7 марта 2025, 19:44 comments1015
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Лиля Воробьева

Дональд Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине, но в очередной раз пригрозил нашей стране. Вроде бы он должен знать, хочет ли Украина урегулировать войну . Потому что "если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда", сказал президент США во время общения с журналистами.

"Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда": Трамп снова угрожает Украине

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда..." , - Трамп.

Также президент США снова заговорил о потерях на войне в Украине.

"Мы теряем 2000 молодых людей еженедельно. В случае с одной страной более пожилых людей, ведь молодые люди погибли", - сказал Трамп о войне в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, верит ли Путину после ночного обстрела Украины. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете рассказал о видении завершения войны в Украине.

Президент Америки заявил, что Путин настроен в заключение войны. И добавил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной. На вопрос, верит ли он российскому президенту после ночного удара по Украине, Трамп ответил утвердительно.

“Я верю, мы хотим иметь дело с Россией. Хотя они ужасно бомбят Украину сейчас… Я нахожу труднее иметь дело с Украиной, честно говоря, и у них нет карт”, — сказал Трамп.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил России санкциями . Американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, пошлин и других ограничений против России, якобы из-за продолжающихся ударов по Украине.
  "Но разница между давлением на Украину и Россию очевидна. По отношению к Украине уже применяются реальные меры – обрубка доступа к разведданным, остановка передачи уже заказанного оружия и т.д. Что касается России – пока только слова", — говорит Левин.



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