Если победит Трамп: американский чиновник дал надежду украинцам

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп будет стремиться избежать поражения Украины в войне с Россией, если снова станет президентом. Такое мнение он высказал на 10-м Киевском Форуме безопасности для молодежи, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Курт Волкер (фото из открытых источников)

Волкер отметил, что окружение Трампа состоит из людей с разными взглядами относительно Украины: есть те, кто ее поддерживает, и те, кто не поддерживает, часто по личным мотивам.

"Когда речь идет о Трампе, вокруг него есть люди, которые сильно поддерживают Украину, и, конечно, есть те, кто этого не делает. Но их мотивы обычно личны. Что касается самого Трампа, то он не хочет провала. Он не хочет, чтобы при его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным", – сказал Курт Волкер.

Однако сам Трамп, по его словам, не хочет нести ответственность за поражение Украины, подобно ситуации с Афганистаном, где Трамп воздержался от вывода войск, предусматривая возможную катастрофу.

"Однако он сам не вывел войска, понимая, что это может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Поэтому здесь так же по отношению к Украине: Трамп не хочет, чтобы она проиграла", – отметил Волкер.

Уолкер добавил, что Трамп стремится достичь мира через силу и критикует Байдена за слабость, считая, что именно она стала предпосылкой войны в Украине. Он даже предположил, что в случае победы на выборах Трамп может обратиться к Путину с требованием увода войск, хотя это остается гипотетическим.

"Однако есть определенная динамика, чтобы достичь мира через силу. Трамп часто обвиняет Байдена в слабости и считает, что причина войны в Украине – слабость Америки. Поэтому, по его мнению, следует снова сделать Америку сильной. Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января. Сделает ли он это – мы не знаем", – предположил Волкер.

Если президенткой станет Камала Гаррис, Волкер ожидает, что она продолжит политику Джо Байдена, которая, по его мнению, эффективно поддерживает Украину. Волкер также отметил, что уже сейчас следует думать о долгосрочной стратегии: Североатлантический альянс, вероятно, примет меры для предотвращения дальнейшей агрессии России после возможного прекращения боевых действий в 2025 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый опрос показывает, что Гаррис опережает Трампа.