Если Россия и Украина будут и дальше упираться: у Трампа разразились новой угрозой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Заявление Вэнса цитирует Clash Report.

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

"Мы прекратим посредничество между Россией и Украиной, если не получим положительный ответ. Мы представили ясное и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам", — высказался вице-президент США.

Стоит отметить, ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что "оптимистично настроен" по достижению мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

Напомним, официальный Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все про все США дают Кремлю несколько дней. За это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение по прекращению войны может быть достигнуто. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Делая публичные заявления в Париже после встречи с европейскими и украинскими делегациями, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в сделке, но у него много других приоритетов в мире.

"Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться", — сказал госсекретарь.



