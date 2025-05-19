Если сегодня Путин откажет Трампу: три сценария действий США

Сегодня ожидается телефонный разговор Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу мира в Украине и состояния переговоров. Этот звонок, по словам самого Трампа, преследует цель "разобраться, что происходит".

Путин и Трамп

"Это происходит на фоне того, как Россия наглядно продемонстрировала нежелание завершать войну и пренебрежение миротворческими инициативами Трампа. Но он продолжает цепляться за иллюзорную реальность, в которой он может лично все порешать с Путиным", — говорит политолог Юрий Богданов.

По его словам, ключевая проблема состоит в том, что Путин не согласится на прекращение огня, пока риски от ее продолжения в его голове меньше, чем риски от ее завершения.

Впрочем, отметил эксперт, на сегодняшний день Россия экономически и в военном плане деградирует, ее способность вести войну спадает. Однако, говорит Богданов, для Путина выход из войны слишком рискован политически и социально: это подорвет доверие даже воинственных россиян и усилит поляризацию и атомизацию российского общества и элит.

Так что, считает эксперт, единственный путь заставить режим Путина остановиться – запугать его столь серьезным сокращением военно-экономического потенциала РФ, чтобы он поверил, что продолжение войны несет для него большие риски, чем ее завершение.

Богданов считает, что сам Трамп симпатизирует политическому стилю Путина, видит образец для подражания.

"И его сегодняшний звонок Путину – это фактически последняя попытка удержаться за свою картину мира, продемонстрировать свое "величие" и доказать, что он может "все порешать". Первый шаг к миру, на котором настаивают Европа и адекватные люди в окружении Трампа – всеобъемлющее прекращение огня – и должно стать темой разговора", – говорит он.

Впрочем, прогнозирует эксперт, если Путин откажет, у Трампа будет три варианта: снова попытаться переложить вину на нас, переложить проблему на Европу или, наконец, согласиться на санкции против России.

По его словам, главная тактическая задача для Украины и ее партнеров – попытаться удержать евроатлантическое единство и добиться от Трампа решительных действий, в частности, соблюдение его же обещания "мир через силу".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ может получить украинские территории.



