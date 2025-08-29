Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил о своей готовности быть президентом, в то же время выразив свое мнение о состоянии здоровья Трампа.

Если Трамп умрет: кто в США готов занять его место

В конце концов, его начальник — самый старший человек, когда-либо принимавший присягу как президент Соединенных Штатов. Президенту Дональду Трампу было 78 лет, когда он начал свой второй срок в должности.

"Президент имеет невероятно крепкое здоровье", – сказал Венс. "У него невероятная энергия".

Хотя вопрос возраста Трампа поднимался на протяжении всей его президентской кампании демократами и даже его собственной оппоненткой на праймериз Никки Гейли (избирательный штаб Гейли выпустил предвыборную рекламу под названием "Сварливые старые мужчины", в которой бывший президент Джо Байден и Трамп изображены неудачниками преклонных лет), в последние месяцы вновь возникли опасения относительно здоровья Трампа.

Белый дом объявил в июле, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, распространенное заболевание вен после того, как на снимках президента был виден отек в его голенях.

Шон Барбабелла, врач Белого дома, в своей служебной записке описал это состояние как "доброкачественное и распространенное", заявив, что он "соответствует незначительному раздражению мягких тканей от частого рукопожатия".

Вэнс стремился представить положительный прогноз относительно здоровья своего босса, заявив, что хотя большинство людей, работающих с президентом, моложе его, Трамп работает дольше всего.

"Он последний человек, который звонит по телефону ночью, и он первый просыпающийся человек и первый человек, который звонит по утрам", – сказал он.

"Да, случаются ужасные трагедии", — сказал Вэнс, вспоминая покушения на жизнь Трампа. "Но я очень уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме дослужит остаток своего срока и сделает большие дела для американского народа".

"И если, не дай Бог, произойдет ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшее обучение на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в последнее время заметили у Трампа.