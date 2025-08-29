Рубрики
Недилько Ксения
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил о своей готовности быть президентом, в то же время выразив свое мнение о состоянии здоровья Трампа.
Если Трамп умрет: кто в США готов занять его место
В конце концов, его начальник — самый старший человек, когда-либо принимавший присягу как президент Соединенных Штатов. Президенту Дональду Трампу было 78 лет, когда он начал свой второй срок в должности.
Хотя вопрос возраста Трампа поднимался на протяжении всей его президентской кампании демократами и даже его собственной оппоненткой на праймериз Никки Гейли (избирательный штаб Гейли выпустил предвыборную рекламу под названием "Сварливые старые мужчины", в которой бывший президент Джо Байден и Трамп изображены неудачниками преклонных лет), в последние месяцы вновь возникли опасения относительно здоровья Трампа.
Белый дом объявил в июле, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, распространенное заболевание вен после того, как на снимках президента был виден отек в его голенях.
Шон Барбабелла, врач Белого дома, в своей служебной записке описал это состояние как "доброкачественное и распространенное", заявив, что он "соответствует незначительному раздражению мягких тканей от частого рукопожатия".
Вэнс стремился представить положительный прогноз относительно здоровья своего босса, заявив, что хотя большинство людей, работающих с президентом, моложе его, Трамп работает дольше всего.
