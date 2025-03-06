"Есть два сценария": сообщили дату подписания большого соглашения по войне в Украине

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Лиля Воробьева
Масштабного наступления русских войск и обвала фронта ждать не стоит. Распространяемые в сети слухи больше напоминают информационную спецоперацию или преувеличение имеющихся проблем. В то же время, ситуация на фронте остается сложной. Об этом в интервью Главреду заявил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, отвечая на вопрос о вероятном развитии событий в российско-украинской войне.
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что не является военным экспертом, но поддерживает связь с военными и людьми, хорошо понимающими ситуацию. По их оценкам, стратегически критической ситуации на фронте в этом году не возникнет, хотя продвижение российских войск может продолжаться. В то же время, на отдельных участках россияне истощаются, а украинские силы получают преимущество и переходят в контратаки.
Кулик отметил, что Трамп не отказался от идеи совместных переговоров и стремится к маю если не добиться масштабного соглашения, то хотя бы начать крупные переговоры. По его замыслу, ключевыми участниками должны стать он и Путин, которые сперва заключат двустороннее соглашение, а уже потом будут определять повестку дня для разрешения ситуации в Украине.
Он добавляет, что сначала должна состояться встреча между Путиным и Трампом, во время которой они договорятся между собой, очерчат основные направления американо-российских отношений и сформируют соглашение. Только после этого будет рассматриваться вопрос войны в Украине как один из аспектов более широких договоренностей, но не главная тема. Трамп объясняет это тем, что у США и России есть другие стратегические интересы.
Кулик отмечает, что Россия может демонстрировать показательную готовность к уступкам в отношении Украины, но действительно убеждена в собственной устойчивости и не заинтересована в серьезных переговорах с жесткими обязательствами.
По его словам, возможны два сценария. Первый – если Трампу не удастся договориться с Путиным или он не увидит перспективы для масштабного соглашения, он может изменить фокус и переориентироваться на другой регион, сосредоточившись, например, на Мексике, Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке или конфликте с Ираном. В таком случае ситуация в Украине будет фактически передана на ответственность Европы: мол, вы стремились к войне – значит, сами и воюйте с Россией, а США только выставят счета за поддержку.
Второй вариант – достижение определенного взаимопонимания между сторонами и установление стратегической паузы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина и США возобновляют диалог . Представители США и Украины на встрече в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии будут говорить о том, как добиться прекращения огня в российско-украинской войне.Как сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленные о ходе встречи, американская и украинская делегации обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня в войне с Россией.
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