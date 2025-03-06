"Есть два сценария": сообщили дату подписания большого соглашения по войне в Украине



Масштабного наступления русских войск и обвала фронта ждать не стоит. Распространяемые в сети слухи больше напоминают информационную спецоперацию или преувеличение имеющихся проблем. В то же время, ситуация на фронте остается сложной. Об этом в интервью Главреду заявил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, отвечая на вопрос о вероятном развитии событий в российско-украинской войне.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что не является военным экспертом, но поддерживает связь с военными и людьми, хорошо понимающими ситуацию. По их оценкам, стратегически критической ситуации на фронте в этом году не возникнет, хотя продвижение российских войск может продолжаться. В то же время, на отдельных участках россияне истощаются, а украинские силы получают преимущество и переходят в контратаки.

"Но есть, например, ситуация с Курском, которая требует объяснения: например, контролируем ли мы "дорогу жизни", что будет с нашей группировкой на Курщине, какая там ситуация с потерями и т.д. Это цена удержания нами этого плацдарма", — сказал он.

Кулик отметил, что Трамп не отказался от идеи совместных переговоров и стремится к маю если не добиться масштабного соглашения, то хотя бы начать крупные переговоры. По его замыслу, ключевыми участниками должны стать он и Путин, которые сперва заключат двустороннее соглашение, а уже потом будут определять повестку дня для разрешения ситуации в Украине.

Он добавляет, что сначала должна состояться встреча между Путиным и Трампом, во время которой они договорятся между собой, очерчат основные направления американо-российских отношений и сформируют соглашение. Только после этого будет рассматриваться вопрос войны в Украине как один из аспектов более широких договоренностей, но не главная тема. Трамп объясняет это тем, что у США и России есть другие стратегические интересы.

"Потом — начало глобального противостояния с Китаем или перезагрузка отношений. А также ситуация с Евросоюзом: Европа должна примириться со своей судьбой младшего партнера США и согласиться платить за все. Приблизительно так это видит Трамп. И на это работает его окружение: Маск и другие трамписты. Но так может не произойти", — отмечает эксперт.

Кулик отмечает, что Россия может демонстрировать показательную готовность к уступкам в отношении Украины, но действительно убеждена в собственной устойчивости и не заинтересована в серьезных переговорах с жесткими обязательствами.

"По крайней мере у нас будет ситуация "ни мира, ни войны", которая очень негативна, очень токсична для Украины. Потому что мы якобы соглашаемся, ожидаем быстрого мира. Нас подогревают ретрансляцией трампистских обещаний быстрого мира. У нас уже все живут в логике выборов, которые вот-вот состоятся. ты токсичной атмосферы. Если бы мы сказали, что идем в выборы, провели их, выбрали новую власть и перезапустились – это одно дело.

По его словам, возможны два сценария. Первый – если Трампу не удастся договориться с Путиным или он не увидит перспективы для масштабного соглашения, он может изменить фокус и переориентироваться на другой регион, сосредоточившись, например, на Мексике, Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке или конфликте с Ираном. В таком случае ситуация в Украине будет фактически передана на ответственность Европы: мол, вы стремились к войне – значит, сами и воюйте с Россией, а США только выставят счета за поддержку.

Второй вариант – достижение определенного взаимопонимания между сторонами и установление стратегической паузы.

"Мои американские коллеги, с кем мне удается поговорить, считают, что стратегическая пауза является самым оптимальным вариантом сейчас, что с вероятностью 70% мы до мая можем выйти на эту паузу и наработку соглашения между США и Россией. И зависит от Украины, будем ли мы там и в какой роли сможем себя субъект".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина и США возобновляют диалог . Представители США и Украины на встрече в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии будут говорить о том, как добиться прекращения огня в российско-украинской войне.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленные о ходе встречи, американская и украинская делегации обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня в войне с Россией.