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Есть ли шанс, что Украина до конца года пойдет на переговоры по прекращению войны: ответ Блинкена

Блинкен заявил, что действия Путина противоречат возможности переговоров и прекращении войны

сегодня, 10:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Действия российского диктатора Владимира Путина демонстрируют прямо противоположное возможности начала переговоров о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. 

Есть ли шанс, что Украина до конца года пойдет на переговоры по прекращению войны: ответ Блинкена

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

В частности, у госсекретаря США спросили, существует ли шанс, что Украина до конца этого года пойдет на переговоры для прекращения войны.

"Я представляю, если Путин покажет какой-то интерес в серьезном участии в переговорах — я уверен, что Украина отреагирует на это. Но то, что каждый день демонстрирует Путин, является прямо противоположным. Но фундаментально, это вопрос, на который должна ответить Украина", — высказался Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон четко заявили, что поддерживает Украину и ее решения.

"Никогда ничего не будет об Украине без Украины", — прокомментировал Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — меньше, чем через месяц стартует Глобальный саммит мира в Швейцарии, в основу которого положена украинская формула мира. Все стороны российско-украинской войны активизировались. Официальный Киев ведет постоянные переговоры, приглашая новых и новых участников. Россия ведет свою игру, делая ставку на силу и псевдомирные заявления. Китай – свою, проводя челночную дипломатию и явно подыгрывая РФ, даже в подходе к названию войны, которую дипломатично-цинично называет "украинским кризисом". А в медиа всё чаще всплывают сообщения о якобы переговорах по завершению войны без участия Украины и за счет Украины. Так Россия пытается посеять сомнения в США, этим же якобы занималась и Британия, которая уже официально опровергла такой подход. О чем говорят активные танцы вокруг переговорного процесса? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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