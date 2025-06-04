Есть ли угроза, что США полностью отвернутся от Украины: почему Трамп только разводит руками

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоится в рамках встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Ранее стало известно, что он также пропустит заседание "Рамштайна" даже в формате по видеосвязи. При этом пакет военной помощи Украине, принятый администрацией Джо Байдена, реализуется только до конца июня. С этого времени Украина фактически может остаться без помощи ключевого партнера. И все сводится к тому, что решение по следующим пакетам до сих пор не принято. Есть ли угроза, что мы перестанем получать помощь от США? Почему администрацией Трампа до сих пор решение о дальнейшей поддержке или неподдержке Украины не принято? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Хегсет выполняет политическую волю самого Трампа

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что глава Пентагона Пит Хегсет, как и большинство людей в команде Трампа, очевидно, человек не самостоятельный. Поэтому он высполняет политическую волю Трампа.

"Политическая воля американского президента в этой войне – быть не на чьей-либо стороне, а быть посередине, нейтральным. Более того, Трамп считает, что таким образом он может достичь даже больше, чем, если бы он поддерживал Украину. Этот подход глубоко ошибочен и мы уже видим подтверждение этому по десяткам разных проявлений: Россия вопреки обещаниям о желании окончания войны затягивает всячески этот процесс, начиная от "стамбулов" и заканчивая невозвратом украинских детей, непрекращением огня, продолжением атак на гражданскую инфраструктуру. Думаю, что Хестег просто воспроизводит тот американский нарратив, который предложил Трамп", – отметил эксперт.

Что касается дальнейших пакетов помощи от США, то Максим Джигун отмечает, что пока шансов на это вообще нет. Тем более пока американский парламент не вернется с летних каникул ближе к осени, а он на них идет в конце этого месяца, ничего о поддержке Украины рассматриваться точно не будет.

"Поэтому наша задача – убедить американцев в том, что формат, при котором они пытаются всячески избежать участия в этой войне, хотя бы путем поддержки Украины, не приведет ни к чему, кроме как к потере имиджа. От этого потеряет как сам Трамп, так и республиканские депутаты. Поэтому, понимая потерю электоральных симпатий, некоторые конгрессмены активно убеждают администрацию США принять санкции против России и подобные вещи", – подытожил политолог.

В Украине есть некоторые варианты

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что США не будут оказывать помощь Украине просто так, потому что в администрации Дональда Трампа обосновывают это как сохранение средств американских налогоплательщиков. Второй фактор, почему они отказывают в помощи Украине, потому что это в перспективе может повлиять негативно на переговоры с Россией.

"Продолжаться это может достаточно долго. Сейчас встал не менее актуальный вопрос – о перспективах продажи Украине оружия. Украина готова платить за оружие в рамках определенных контрактных обязательств. Европейцы готовы в этом поддержать Киев. В то же время, Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, не хочет поставлять оружие Украине даром. Это та реальность, с которой мы должны жить", – отметил эксперт.

По его словам, есть определенные варианты и возможности работать с конгрессменами, которые выступают за поддержку Украины и против того, чтобы США просто бросили украинцев. Им не нравится политика нынешней администрации Белого дома.

"Есть вариант давления на администрацию Трампа через Конгресс. Официальная позиция администрации Трампа вроде бы такова, что они не хотят навредить переговорам с Россией, а на самом же деле они просто хотят дружить с Россией, строить с ней торговые отношения. И Трамп хочет, чтобы Украина всему этому не мешала. Такую позицию многие в американском обществе не разделяют и это открывает некоторые возможности. Стратегическая задача, которая стоит сейчас перед Украиной – изменить все-таки официальную позицию США в отношении Украины", – констатировал Петр Олещук.

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