Есть ли угроза для дополнительного финансирования Украины: у Байдена сделали заявление

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Кравцев Сергей
Администрация Джо Байдена убеждена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, невзирая на отказ со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого цитирует "CNN".
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
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По его словам, администрация Байдена донесла Украине и международным союзникам свою "уверенность, что США продолжат оказывать поддержку, сколько потребуется, как мы и обещали".
Стоит напомнить, что в первой половине августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. На этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.
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