Есть ли угроза для дополнительного финансирования Украины: у Байдена сделали заявление

Администрация Джо Байдена убеждена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, невзирая на отказ со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого цитирует "CNN".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих должностях есть сильные республиканцы и демократы, выступающие за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у нее были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы верим, что помощь будет продолжаться, даже если от оппозиции раздаются голоса несогласия. Мы убеждены, что все еще есть крепкая двухпартийная поддержка нашей политики по поддержке и защите Украины", — заявил Джейк Салливан .

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По его словам, администрация Байдена донесла Украине и международным союзникам свою "уверенность, что США продолжат оказывать поддержку, сколько потребуется, как мы и обещали".

Стоит напомнить, что в первой половине августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. На этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

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