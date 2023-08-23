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Есть ли угроза для дополнительного финансирования Украины: у Байдена сделали заявление

Администрация Байдена уверена, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Администрация Джо Байдена убеждена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, невзирая на отказ со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого цитирует "CNN".

Есть ли угроза для дополнительного финансирования Украины: у Байдена сделали заявление

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих должностях есть сильные республиканцы и демократы, выступающие за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у нее были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы верим, что помощь будет продолжаться, даже если от оппозиции раздаются голоса несогласия. Мы убеждены, что все еще есть крепкая двухпартийная поддержка нашей политики по поддержке и защите Украины", — заявил Джейк Салливан.


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По его словам, администрация Байдена донесла Украине и международным союзникам свою "уверенность, что США продолжат оказывать поддержку, сколько потребуется, как мы и обещали".

Стоит напомнить, что в первой половине августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. На этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-22-23/index.html
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