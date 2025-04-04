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Есть надежда: США задумались над решительными санкциями против РФ

Штаты могут ввести новые санкции против России

4 апреля 2025, 23:53
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Марьян Ощановский

Президент Владимир Зеленский ожидает, что США ужесточат санкции против РФ за отказ от прекращения огня.

Есть надежда: США задумались над решительными санкциями против РФ

США готовят санкции против РФ. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский надеется, что ужесточение санкций США против России состоится в ближайшее время.

"Я знаю – по крайней мере, у нас есть такая информация – что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил благодарность США, конгрессменам, администрации и Дональду Трампу за оказанную помощь, в том числе обмен разведданными.

"Также ожидаем сильных санкционных шагов", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и грозит России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США. Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер. Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Китая до уровня A после введения Дональдом Трампом пошлин. Агентство Fitch также понизило прогноз роста ВВП Китая с 5% до 4,4% в 2025 году. В результате введения пошлины мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 7%. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wg8Kb8byHzY
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