В Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп.

Трамп сохраняет шансы на победу в выборах. Фото из открытых источников

Как пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange, победа Трампа будет иметь последствия далеко за пределами США, а именно может иметь ключевое значение для войны в Украине и может оставить Европу в затруднительном положении.

Аналитики напомнили, что Трамп предупредил, что немедленно прекратит всю помощь США Киеву и потребует быстрого прекращения войны, что потребует от Украины значительных территориальных уступок.

По их мнению, Трамп может действовать быстро, пообещав никогда не предписывать войскам США воевать за Европу.

"В результате Европа будет вынуждена противостоять кризису безопасности такого масштаба, с которым она не сталкивался со времен Второй мировой войны", – пишут аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

