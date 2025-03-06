Есть прогресс: Трамп похвастался приближением мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Трамп рассказал о переговорах с Украиной. Фото из открытых источников

"Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос, сохранят ли США "ядерный зонтик" для стран Европы, американский президент сказал: "Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия".

"Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего ядерных боеголовок. Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы здорово, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия безумна", — заявил президент США.

Дональд Трамп добавил, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.