logo

BTC/USD

89203.90

ETH/USD

2194.69

LTC/USD

104.88

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Есть прогресс: Трамп похвастался приближением мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть прогресс: Трамп похвастался приближением мира в Украине

Американский президент считает, что достиг прогресса в вопросе мира

6 марта 2025, 23:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Есть прогресс: Трамп похвастался приближением мира в Украине

Трамп рассказал о переговорах с Украиной. Фото из открытых источников

"Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос, сохранят ли США "ядерный зонтик" для стран Европы, американский президент сказал: "Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия".

"Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего ядерных боеголовок. Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы здорово, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия безумна", — заявил президент США.

Дональд Трамп добавил, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/clashreport/status/1897742776827084964?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897742776827084964%7Ctwgr%5E269275fd6f4fa4d7ec784f46441933db77f32309%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F
Теги:

Новости

Все новости