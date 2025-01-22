Есть только две "бомбы", благодаря которым останется в истории инаугурация Трампа: о чем идет речь

Две "бомбы", благодаря которым останется в истории эта инаугурация – шляпа жены Дональда Трампа Мелании и, как многие из обозревателей подметил, обкурены Маск. Сам главный персонаж этой церемонии – Дональд Трамп, ставший 47-м президентом США – остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся почти как Терминатор. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Фейсбуке пишет политический эксперт Владимир Фесенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Судя по речи Трампа, он и собирается быть Терминатором, в политическом смысле, конечно. Правда, одновременно он намерен быть и миротворцем, прекратить все войны в мире. Дай Бог, чтобы ему удалось прекратить хотя бы русскую войну против Украины. И желательно не за наш счет", – отметил эксперт.

Он отметил, что некоторые украинские комментаторы унывают, что Трамп ни разу не упомянул об Украине. Однако не следует исключать мнение, что может это и к лучшему.

"Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи. А кто-то уже хочет, чтобы Трамп сделал Америку большой где-то на Марсе. Тем более что для Трампа это уже новый яркий лозунг – "на Марс!" Илон Маск, похоже, уже туда улетает каким-то своим тайным способом. На инаугурации это было заметно", – отметил аналитик.

По его мнению, инаугурационная речь Трампа вряд ли останется в истории. Это очевидно не шедевр ораторского и спичрайтерского искусства. Но свои приоритеты Трамп четко определил. В Штатах очевидно запланирована консервативно-популистская контрреволюция.

"Не знаю, слышал ли когда-нибудь Дональд Трамп высказывания Сталина — “жить стало лучше, жить стало веселее” (на языке оригинала). Жить лучше Трамп американцам уже пообещал. Как у него с этим получится – увидим. Но точно при президентстве Трампа станет веселее (что показала и его инаугурация). Вот только весело будет не всем", – подытожил Владимир Фесенко.

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