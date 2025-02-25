Есть только один способ, как можно кардинально изменить мнение Трампа по Украине

Американского президента Дональда Трампа стоит убедить посетить Украину, чтобы он своими глазами увидел последствия войны, отметил в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это могло бы изменить риторику американского политика, неоднократно выражавшего противоречивые заявления по Украине.

Дональд Трамп

В то же время Фесенко подчеркнул, что Трамп – личность непрогнозируемая, а его реакция на такие поездки остается открытым вопросом.

“С логикой у него не всегда все хорошо. Простой пример: когда американцы говорят о том, что выборы нужно проводить в Украине даже во время войны, они забывают о вопросах безопасности. А когда Трамп говорил о визите своего министра финансов в Киев, то постоянно повторял: это было очень опасно. Визит в поезде в Киев очень опасно, но выборы проводить не опасно. Видите ли, это вот Трамп. И найти логику в его рассуждениях очень сложно", – сказал политолог.

По его словам, посещение Киева оказало сильное эмоциональное влияние на многих западных лидеров. Яркими примерами стали Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляен, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, лично испытавший опасность российских атак. Подобный опыт, по мнению Фесенко, мог бы повлиять и на Трампа.

Относительно возможного визита президента США в Украину, политолог отметил, что этот вопрос открыт. Однако он считает, что Трампа следует чаще сравнивать с Бараком Обамой, также не посещавшим Украину.

Впрочем, по его словам, главное – не перегнуть палку, чтобы не вызвать резкой негативной реакции. Но проводить параллели между Трампом, Обамой и Байденом необходимо, и делать это стоит тонко и осторожно, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США усомнились в психическом состоянии Трампа.



