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Есть только один способ, как можно кардинально изменить мнение Трампа по Украине

У Украины есть все шансы склонить Трампа на свою сторону

сегодня, 13:44
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Ткачик Олеся

Американского президента Дональда Трампа стоит убедить посетить Украину, чтобы он своими глазами увидел последствия войны, отметил в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это могло бы изменить риторику американского политика, неоднократно выражавшего противоречивые заявления по Украине.

Есть только один способ, как можно кардинально изменить мнение Трампа по Украине

Дональд Трамп

В то же время Фесенко подчеркнул, что Трамп – личность непрогнозируемая, а его реакция на такие поездки остается открытым вопросом.

“С логикой у него не всегда все хорошо. Простой пример: когда американцы говорят о том, что выборы нужно проводить в Украине даже во время войны, они забывают о вопросах безопасности. А когда Трамп говорил о визите своего министра финансов в Киев, то постоянно повторял: это было очень опасно. Визит в поезде в Киев очень опасно, но выборы проводить не опасно. Видите ли, это вот Трамп. И найти логику в его рассуждениях очень сложно", – сказал политолог.

По его словам, посещение Киева оказало сильное эмоциональное влияние на многих западных лидеров. Яркими примерами стали Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляен, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, лично испытавший опасность российских атак. Подобный опыт, по мнению Фесенко, мог бы повлиять и на Трампа.

Относительно возможного визита президента США в Украину, политолог отметил, что этот вопрос открыт. Однако он считает, что Трампа следует чаще сравнивать с Бараком Обамой, также не посещавшим Украину.

Впрочем, по его словам, главное – не перегнуть палку, чтобы не вызвать резкой негативной реакции. Но проводить параллели между Трампом, Обамой и Байденом необходимо, и делать это стоит тонко и осторожно, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США усомнились в психическом состоянии Трампа.




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Источник: https://uatv.ua/uk/trampa-neobhidno-perekonaty-pryyihaty-shhob-vin-vidchuv-ukrayinu-politolog/
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