Есть только один способ, как можно кардинально изменить мнение Трампа по Украине

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Ткачик Олеся
Американского президента Дональда Трампа стоит убедить посетить Украину, чтобы он своими глазами увидел последствия войны, отметил в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это могло бы изменить риторику американского политика, неоднократно выражавшего противоречивые заявления по Украине.
Дональд Трамп
В то же время Фесенко подчеркнул, что Трамп – личность непрогнозируемая, а его реакция на такие поездки остается открытым вопросом.
По его словам, посещение Киева оказало сильное эмоциональное влияние на многих западных лидеров. Яркими примерами стали Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляен, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, лично испытавший опасность российских атак. Подобный опыт, по мнению Фесенко, мог бы повлиять и на Трампа.
Относительно возможного визита президента США в Украину, политолог отметил, что этот вопрос открыт. Однако он считает, что Трампа следует чаще сравнивать с Бараком Обамой, также не посещавшим Украину.
Впрочем, по его словам, главное – не перегнуть палку, чтобы не вызвать резкой негативной реакции. Но проводить параллели между Трампом, Обамой и Байденом необходимо, и делать это стоит тонко и осторожно, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США усомнились в психическом состоянии Трампа.
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