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Главная Новости Мир США Есть только одно условие, при котором Трамп решится попытаться устранить Путина.
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Есть только одно условие, при котором Трамп решится попытаться устранить Путина.

Трамп склонен использовать радикальные методы для решения проблем, как это было с иранским генералом Сулеймани, физически устраненным.

сегодня, 17:20
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп может попытаться устранить Владимира Путина, если тот его обманет или нарушит какие-либо обещания. В таком случае Трамп может начать искать способы отомстить, в том числе с помощью санкций, угроз или даже спецопераций. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач во время чата на Главреде.

Есть только одно условие, при котором Трамп решится попытаться устранить Путина.

Фото: из открытых источников

Горбач отметил, что Трамп склонен использовать радикальные методы для решения проблем, как это было с иранским генералом Сулеймани, физически устраненным.

Впрочем, в случае с Россией ситуация может быть иной, поскольку Трамп не военный, а имеет больше склонность к коммерческим действиям. Он может не стремиться к войне, а скорее пытаться заключить соглашение или откупиться от конфликта.

"Если бы США были атакованы Россией или Китаем, я думаю, что Трамп бы не воевал, а начал бы переговоры для заключения соглашения", — отметил Горбач.

По его словам, Путин хорошо понимает психологические особенности Трампа, в частности, его нарциссизм и меркантильность, и может использовать это в свою пользу. Поэтому Путин может просто игнорировать угрозы со стороны Трампа, как бы они ни звучали.

Портал "Комментарии" уже писал, что после жестких заявлений президента США Дональда Трампа в сторону его украинского коллеги Владимира Зеленского мировые лидеры выразили поддержку президенту Украины. Поддержали гарант Конституции также украинские политики. Народный депутат Виталий Безгин объяснил, почему сейчас важна поддержка Владимира Зеленского и сплоченность вокруг него.



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Источник: https://glavred.net/world/tramp-popytaetsya-ustranit-putina-pri-odnom-uslovii-gorbach-10641215.html
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