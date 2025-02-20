Есть только одно условие, при котором Трамп решится попытаться устранить Путина.

Президент США Дональд Трамп может попытаться устранить Владимира Путина, если тот его обманет или нарушит какие-либо обещания. В таком случае Трамп может начать искать способы отомстить, в том числе с помощью санкций, угроз или даже спецопераций. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач во время чата на Главреде.

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Горбач отметил, что Трамп склонен использовать радикальные методы для решения проблем, как это было с иранским генералом Сулеймани, физически устраненным.

Впрочем, в случае с Россией ситуация может быть иной, поскольку Трамп не военный, а имеет больше склонность к коммерческим действиям. Он может не стремиться к войне, а скорее пытаться заключить соглашение или откупиться от конфликта.

"Если бы США были атакованы Россией или Китаем, я думаю, что Трамп бы не воевал, а начал бы переговоры для заключения соглашения", — отметил Горбач.

По его словам, Путин хорошо понимает психологические особенности Трампа, в частности, его нарциссизм и меркантильность, и может использовать это в свою пользу. Поэтому Путин может просто игнорировать угрозы со стороны Трампа, как бы они ни звучали.

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