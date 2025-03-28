Есть значительный прогресс: Вэнс пообещал скорое прекращение огня на море

В соглашении о прекращении огня для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря заметен значительный прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Гренландию.

Вэнс обещает перемирие на море. Фото из открытых источников

"На наш взгляд, мы близки к завершению работы над перемирием, которое обеспечит защиту коммерческих судов в Черном море, а также прекращение атак на энергетическую инфраструктуру", — сказал Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен приложить максимальные усилия для достижения прекращения огня.

"Мы считаем, что добились значительного прогресса", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны. "Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем возобновить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными, со скоростью, которой мы не видели в течение многих поколений", — добавил он.