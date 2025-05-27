Эта речь Трампа вызвала шок: его заподозрили в безумии

Конгрессвумен от демократов Джасмин Крокетт призвала республиканцев открыто сомневаться в психической способности Дональда Трампа занимать президентский пост. Поводом для такого обращения стала эксцентричная речь Трампа перед выпускниками престижной военной академии Вест-Пойнт, которая, по словам политика, вызывает тревогу.

Дональд Трамп

Крокетт напомнила, что республиканцы активно подвергали сомнению когнитивное состояние Джо Байдена во время предвыборной кампании 2024 года. Все дошло до того, что Байден выбыл из гонки, сняв свою кандидатуру.

Теперь же внимание переключилось на самого Трампа, который в возрасте 78 лет выступил с запутанной речью, в которой касался тем "трофейных" жен, яхт, роста гольфиста Гари Плейера, Аль Капоне и драг-шоу в армии — и это перед офицерами, только завершившими учебу.

"Республиканцы должны наконец начать открыто задавать вопрос: способен ли он психологически исполнять обязанности главнокомандующего?" – сказала Крокетт в эфире MSNBC. — "Ждали ли выпускники Вест-Пойнта, что главнокомандующий будет говорить о трофейных дружинах или количестве уголовных дел против себя? Это вовсе не то, что вдохновляет будущих военных на службу".

Кроме того, конгрессвумен подчеркнула: если раньше говорили о юридической непригодности Трампа, то теперь речь идет и о его ментальной несостоятельности. "Это просто отвратительно", — добавила она.

Сам Трамп называет свой стиль импровизированных выступлений "Плетиво" и утверждает, что таким образом способен совмещать разные темы в единый рассказ. Однако в действительности его многочасовые предвыборные выступления часто превращались в беспорядочные монологи со странными отступлениями — например, о вымышленной каннибале Ганнибале Лектере или половых особенностях гольфиста Арнольда Палмера.

После этих выпадов некоторые медицинские эксперты в комментариях для The Independent предположили, что Трамп "теряет связь с реальностью".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о здоровье Трампа.



