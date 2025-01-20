Внешнеполитическая команда Трампа уже постепенно приходит в себя и корректирует ожидания мирного урегулирования: от обещаний 24-часового мира после инаугурации до срока в 100 дней или больше. Однако основной стратегией пока остается ослабление нефтяных санкций, что должно стимулировать Путина к конструктивному диалогу. Но такая тактика выглядит слишком наивной, если не подкрепить ее значительными рычагами давления. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в начале полномасштабной войны симбиоз между украинской армией и западным оружием позволил Киеву сопротивляться значительно более мощному врагу. Однако после провального контрнаступления лета 2023 этот механизм начал давать сбои. Задержка в выделении Конгрессом США 60 миллиардов долларов помощи только обострила ситуацию. Нехватка ресурсов и живой силы усугубляет кризис.

Как отметил Александр Данилюк, бывший советник украинских сил обороны, среди потенциальных новобранцев растет восприятие службы как "билет в один конец". Это понижает мотивацию, в особенности на фоне роста утрат и ограниченных ресурсов для ведения войны. В то же время отправление плохо оснащенных новобранцев на фронт выглядит как риск будущего ради иллюзорной награды.

Впрочем, в 2025 году эту ситуацию можно изменить. Украина значительно увеличила свои мощности производства оружия. Хотя перспективы на поле боя остаются сложными, Украина сохраняет способность наносить урон России. Кроме того, Киев добился успехов в войне дронов и ракет, эффективно уничтожая стратегически важные цели на территории противника.

В этих условиях призывы администрации Трампа, например уменьшение возраста призыва до 18 лет для демонстрации "приверженности демократии", выглядят не только бестактными, но и удаленными от реальности. Чемпион отмечает, что Украина уже принесла огромные жертвы, и ее слабость заключается не в отсутствии воли, а в нехватке ресурсов.

СМИ отмечает, что наличие достаточно оснащенных солдат позволит Украине укрепить свои позиции, а затем и принудить Кремль к реальному мирному урегулированию. Аналитик отметил, что в долгосрочной перспективе это пойдет на пользу всем сторонам конфликта. Но к тому моменту, когда это станет понятно всем, Путин и Трамп, вероятно, уже отойдут с арены истории.

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