Это будет крах США: из-за какого решения Трампа на Западе уже хватают за голову

В случае, если президент США реализует свое обещание о депортации всех нелегальных мигрантов, американская экономика упадет на 8%. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Иммиграционная политика президента Дональда Трампа, вероятно, окажет разрушительное влияние на рост и доходы Корпоративной Америки, но инвесторов это еще не смутило — в основном потому, что они не верят, что он полностью выполнит свои планы", — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, массовые депортации, вероятно, нанесут болезненный удар по самым разным отраслям экономики США – туристическому сектору, сфере услуг, некоторым секторам сельского хозяйства, производству продуктов питания, промышленности и строительству.

Впрочем, среди специалистов существует мнение, что в своих действиях Трамп все же будет осматриваться на ключевые показатели экономики, в частности на биржевые индексы, чтобы действительно не повредить экономике.

"Люди очень быстро забывают, что часто разговоров гораздо больше, чем реального исполнения. Так что мы не хотим чрезмерно экстраполировать то, что может быть краткосрочной вспышкой", — сказал главный инвестиционный директор Parnassus Investments Тодд Алстен, комментируя первые новости о депортациях нелегалов.

Помимо склонности Трампа давать чрезмерные невыполнимые обещания, аналитиков также несколько успокаивает тот факт, что многие его действия будут заторможены в судах и столкнутся с проблемами финансирования, поскольку сам же Трамп обещал сократить федеральные расходы.

По оценкам стратегов Jefferies LLC, в теории Трампа может депортировать по 1-2 миллиона нелегалов в год. Но это совсем не то же, что скорая депортация 11 миллионов человек. Именно столько нелегалов, как полагают, проживают в США.

В материале говорится, что, если предположить, что Дональд Трамп действительно выгонит из страны 11 миллионов низкооплачиваемых рабочих, это сократит валовой внутренний продукт Америки на 8%, показывает анализ Bloomberg Economics. Это приведет к падению производства в отраслях, где значительный объем работы выполняют дешевые рабочие руки. Чтобы их заменить, предприятия вынуждены будут увеличивать зарплаты, что приведет к удорожанию их товаров и услуг. Это повлечет за собой волну инфляции.

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