Это будет крах США: из-за какого решения Трампа на Западе уже хватают за голову

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Кравцев Сергей
В случае, если президент США реализует свое обещание о депортации всех нелегальных мигрантов, американская экономика упадет на 8%. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По мнению аналитиков, массовые депортации, вероятно, нанесут болезненный удар по самым разным отраслям экономики США – туристическому сектору, сфере услуг, некоторым секторам сельского хозяйства, производству продуктов питания, промышленности и строительству.
Впрочем, среди специалистов существует мнение, что в своих действиях Трамп все же будет осматриваться на ключевые показатели экономики, в частности на биржевые индексы, чтобы действительно не повредить экономике.
Помимо склонности Трампа давать чрезмерные невыполнимые обещания, аналитиков также несколько успокаивает тот факт, что многие его действия будут заторможены в судах и столкнутся с проблемами финансирования, поскольку сам же Трамп обещал сократить федеральные расходы.
По оценкам стратегов Jefferies LLC, в теории Трампа может депортировать по 1-2 миллиона нелегалов в год. Но это совсем не то же, что скорая депортация 11 миллионов человек. Именно столько нелегалов, как полагают, проживают в США.
В материале говорится, что, если предположить, что Дональд Трамп действительно выгонит из страны 11 миллионов низкооплачиваемых рабочих, это сократит валовой внутренний продукт Америки на 8%, показывает анализ Bloomberg Economics. Это приведет к падению производства в отраслях, где значительный объем работы выполняют дешевые рабочие руки. Чтобы их заменить, предприятия вынуждены будут увеличивать зарплаты, что приведет к удорожанию их товаров и услуг. Это повлечет за собой волну инфляции.
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