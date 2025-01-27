"Это действительно безумие": Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска из-за вмешательства в политику Европы

Американский миллиардер Билл Гейтс выразил недовольство вмешательством Илона Маска в политику других стран, включая Великобританию и Германию. Как пишет Business Insider, Гейтс назвал это "безумием", отметив, что Маск может дестабилизировать политическую ситуацию в этих странах. Он считает, что в США иностранцы не имеют права финансировать политические кампании, и что другие страны должны принять меры, чтобы ограничить влияние богатых иностранцев на выборы.



Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска. Фото: Reuters

"Это действительно безумие, что он может влиять на политическую ситуацию в других странах. Я считаю, что в США иностранцы не могут финансировать политические кампании. Возможно, другие страны должны предпринять меры, чтобы предотвратить, чтобы чрезвычайно богатые иностранцы искажали результаты выборов", – заметил Гейтс в интервью британскому изданию The Times.

По словам основателя Microsoft, Маск не должен делать политические заявления в поддержку конкретных партий в Европе.

"Я думал, что принцип состоит в том, чтобы выбирать несколько важных тем и сосредотачиваться на них, а не указывать людям, за кого им стоит голосовать. Если кто-то очень умен, он должен подумать, как помочь, а не заниматься популистскими заявлениями", – добавил Гейтс.

Это уже не первый случай разногласий между двумя бизнесменами. В 2021 году Гейтс заявил, что ему не интересны космические путешествия, которыми занимается Маск.

"Я не считаю, что ракеты – это решение. Возможно, я чего-то не понимаю. Я бы лучше потратил деньги на вакцины, чем на билет в космос", – отметил он.

Отметим, что недавно Маск принял участие в съезде ультраправой партии Германии "AfD" и поддержал эту политическую силу, заявив, что она является главной надеждой для страны. Маск также критиковало немецкое правительство, утверждая, что оно "не заботится о благосостоянии немецкого народа".

Также Маск решил вмешаться в политику Великобритании. Он начал кампанию против правительства Кира Стармера, обвиняя его в том, что оно не привлекло к ответственности этнические банды, которые, как утверждается, похищали и насиловали детей, когда Стармер был главным прокурором в период 2008-2013 годов.

Портал "Комментарии" уже писал, что миллиардер и предприниматель Илон Маск оскандалился на митинге сторонников президента Дональда Трампа, который состоялся после его инаугурации. В соцсетях обсуждают его жест, подобный нацистскому поздравлению. Учитывая заигрывание Маска с праворадикальными европейскими партиями, это может быть отнюдь не случайностью.