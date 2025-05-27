Это должно произойти на этой неделе: какое решение в отношении РФ рассматривает Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal", ссылаясь на источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации пояснили, что речь идет о санкциях, поскольку Трамп разочарован "нападками" российского диктатора Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.

По словам одного из источников, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на российского лидера, чтобы тот пошел на уступки за столом переговоров, в частности, относительно 30-дневного прекращения огня, которое поддерживает Украина, а Россия отвергает.

Вместе с тем издание пишет, что Трамп также может решить не вводить новые санкции.

В публикации добавляют, что "Трамп устал от мирных переговоров" и рассматривает возможность отказа участия в них, если "последний толчок не сработает".

"Непонятно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине", – отмечают журналисты.

В течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению упрекнуть Путина в отказе согласиться на прекращение огня, которое поддерживала Украина.

Но, по словам источников WSJ, на мышление Трампа повлияли три ключевых мнения. Во-первых, это его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, "поощряет дальнейший конфликт", выпрашивая санкции, хотя Зеленский согласился на прекращение огня. Во-вторых, по мнению Трампа, дополнительные санкции против России не повлияют на ее способность вести войну, но усложнят усилия по возобновлению американо-российских экономических завязок. В-третьих, Трамп считал, что знает Путина и что российский диктатор в надежде возобновить нормальные отношения с США, пойдет на уступки. Однако нежелание Путина уступить разрушило план Трампа и подорвало надежды американского лидера относительно Путина, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого хозяин Кремля отказался подписать соглашение о прекращении огня.

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