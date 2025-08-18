Это должно произойти немедленно: Трампу поставили жесткое требование из-за преступлений Кремля

Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал американского президента Дональда Трампа активно применить дополнительные вторичные санкции против России, чтобы поставить на место российского диктатора Владимира Путина, сообщает Fox News.

Фото: из открытых источников

Пенс отметил, что стиль Трампа во взаимодействии с диктаторами обычно напоминает "бархатную перчатку", но в этот раз "молот должен ударить и сделать это немедленно". Он отметил, что Трамп должен срочно обратиться к Джону Тьюну, лидеру большинства в Сенате, с просьбой поддержать законопроект о вторичных санкциях, получающий почти единогласную поддержку в Конгрессе.

Политик подчеркнул, что важно совмещать дипломатию с четким сигналом Путину о готовности США принять меры, способные серьезно ослабить российскую экономику. Это особенно важно на фоне увеличения военной помощи Украине.

"Мы не можем позволить, чтобы Путин использовал задержку в качестве повода для продолжения войны до зимы. Санкции должны быть на столе президента, готовы к подписи, пока продолжаются переговоры. Это ключ к достижению мира", – отметил Пенс.

Он также напомнил о предыдущих актах агрессии Путина: нападении на Грузию во время президентства Джорджа Буша-младшего, аннексии Крыма при правлении Барака Обамы и вторжении в Украину после вывода войск из Афганистана во времена Джо Байдена.

"Путин ясно показал свои амбиции восстановить советское влияние в Восточной Европе. Он понимает только силу. Пока президент и его команда пытаются наладить отношения с Путиным, он не остановится, пока его не остановят", – подытожил Пенс.

Как уже писали "Комментарии", 15 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, что стало для белорусского лидера шансом вернуться на международную арену. Как пояснил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат Павел Латушко, Лукашенко мог воспользоваться этой встречей для продвижения своих интересов, в частности, идеи о проведении важных переговоров на территории Беларуси.