Это должно склонить Москву к переговорам с Украиной: какой новый план возник в администрации Трампа

США призывают страны G7 заставить Индию и Китай ввести повышенные тарифы на закупку российской нефти. Это должно лишить России финансовых возможностей продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".

США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в пятницу во время видеосвязи, министры финансов стран "Группы семи" (G7) ведущих экономик обсудят план США по новому пакету мер, пока Дональд Трамп активизирует усилия по заключению мирного соглашения в Украине.

На этой неделе президент США призвал ЕС ввести тарифы до 100% против Индии и Китая, однако теперь расширяет инициативу на союзников по G7.

Представитель Минфина США заявил, что "закупки китайской и индийской сторонами российской нефти финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа".

"В начале этой недели мы четко дали понять нашим европейским союзникам, что, если они серьезно настроены положить конец войне в своем регионе, то должны присоединиться к нам и ввести высокие тарифы, которые будут отменены в день завершения войны", — сказал он.

При этом он отказался назвать конкретный размер запланированных тарифов, но знакомые с ситуацией источники FT отметили, что США предлагали объем между 50% и 100%.

Издание напомнило, что в августе США повысили тарифы на импорт из Индии до 50% из-за закупок российской нефти. В апреле Трамп резко поднял тарифы на импорт из Китая, но в мае снизил их после сильного рыночного обратного эффекта.

Журналисты пишут, представители ЕС понимают, что ввести столь высокие тарифы против двух ключевых торговых партнеров будет проблематично из-за экономических последствий и вероятного реагирования со стороны Пекина.

Впрочем, Брюссель надеется в течение нескольких недель заключить торговое соглашение с Нью-Дели, пытаясь установить более тесные связи с Индией.

ЕС надеется убедить США, что можно достичь подобного давления и другими мерами, такими как более жесткие санкции против российских энергетических производителей и перенос на 2027 год срока, до которого государства-члены Содружества должны прекратить закупки российской нефти и газа.

По словам трех европейских чиновников, таким образом Трампа пытаются склонить к давлению на Венгрию и Словакию – две страны с пророссийскими лидерами, которые продолжают покупать российскую нефть и ранее накладывали вето на более жесткие санкции ЕС.

В то же время, в FT отметили, что Брюссель уже обсуждает вероятность введения санкций против Китая за закупку дешевой российской нефти и газа.

