"Это его бесит": какое условие Украины не устраивает Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией, однако его раздражает позиция Киева, который отмечает необходимость гарантий безопасности, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Президент США Дональд Трамп

Сергей Фурса в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Дональд Трамп планирует на любых условиях заключить мирное соглашение. По его словам, американский лидер обиделся на Зеленского, не соглашающегося на условия Трампа.

"Собственно действия Трампа — это когда человек просыпается, встает не с той ноги и начинает делать всевозможные сумасшедшие вещи. Остановить помощь Украине является элементом давления. Да, Трамп обиделся за то, что Зеленский стоит между ним и Нобелевской премией мира", — считает Фурса.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что Трампу не нравится позиция Украины, требующая гарантий безопасности, чтобы Россия не начала в будущем новую войну.

"Поскольку Трампу плевать на Украину, он не любит Зеленского. Он хочет любой ценой заключить это перемирие. Жесткая позиция Украины, в частности, получить гарантии безопасности и гарантированные дальнейшие действия, бесят Трампа. Ведь, это стоит между ним, Нобелевской премией и его любимым Путиным", — добавляет Фурса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что член Палаты представителей от республиканцев Даррелл Исса выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, этой награды никто больше не заслуживает, чем американский лидер.

Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.