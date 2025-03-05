"Это его бесит": какое условие Украины не устраивает Трампа

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией, однако его раздражает позиция Киева, который отмечает необходимость гарантий безопасности, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Президент США Дональд Трамп
Сергей Фурса в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Дональд Трамп планирует на любых условиях заключить мирное соглашение. По его словам, американский лидер обиделся на Зеленского, не соглашающегося на условия Трампа.
Инвестиционный банкир подчеркнул, что Трампу не нравится позиция Украины, требующая гарантий безопасности, чтобы Россия не начала в будущем новую войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что член Палаты представителей от республиканцев Даррелл Исса выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, этой награды никто больше не заслуживает, чем американский лидер.
Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.
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