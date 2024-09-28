Это худшее, что могло произойти с Зеленским в США: на Западе рассказали, что так и не удалось Украине

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Кравцев Сергей
Холодная встреча украинского лидера Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом стала "худшей точкой" его поездки в Штаты. Она показала, что два политика совсем по-разному видят то, как дальше может протекать война и куда она моет повернуть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото - сайт Офиса президента Украины
Авторы материала обратили внимание, как после встречи Дональд Трамп "совершенно нереалистично" заявил, что Путин, с которым у него "очень хорошие отношения", хочет заключить "честную сделку" и положить конец войне с Украиной.
Назвав "разгром" Трампа "худшей точкой" поездки Зеленского в США, в Der Spiegel добавили, что "и реальных ярких моментов в ней не было".
СМИ отмечает, предполагалось, что украинский лидер вернется на Родину с позитивным решением от Джо Байдена, который согласится. В конце концов, на удары западным оружием по территории России, но и этого не произошло.
Читайте также на портале "Комментарии" — турне президента Украины Владимира Зеленского, включая его встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, показало, что дальше в войне Украины точно легко не будет. Голоса в Республиканской партии публично обвиняют его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии их кандидата к Путину и его сдержанность в отношении Украины и ее президента, лицемерно замаскированные во время пятничной встречи в нью-йоркском "Трамп-тауэре", стали вопиющими. Об этом пишет издание "El País".
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