Это худшее, что могло произойти с Зеленским в США: на Западе рассказали, что так и не удалось Украине

Холодная встреча украинского лидера Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом стала "худшей точкой" его поездки в Штаты. Она показала, что два политика совсем по-разному видят то, как дальше может протекать война и куда она моет повернуть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото - сайт Офиса президента Украины

Авторы материала обратили внимание, как после встречи Дональд Трамп "совершенно нереалистично" заявил, что Путин, с которым у него "очень хорошие отношения", хочет заключить "честную сделку" и положить конец войне с Украиной.

"В окружении Зеленского есть определенная доля надежды на Трампа. Судя по всему, считается, что президентство Трампа будет связано с большими рисками для Киева, но, возможно, и с большими возможностями. Однако оптимисты на счет Трампа в команде Зеленского, скорее всего, протрезвеют после этой недели. Полное неверное толкование Трампом намерений Путина не сулит ничего хорошего", — пишет журнал.

Назвав "разгром" Трампа "худшей точкой" поездки Зеленского в США, в Der Spiegel добавили, что "и реальных ярких моментов в ней не было".

СМИ отмечает, предполагалось, что украинский лидер вернется на Родину с позитивным решением от Джо Байдена, который согласится. В конце концов, на удары западным оружием по территории России, но и этого не произошло.

Читайте также на портале "Комментарии" — турне президента Украины Владимира Зеленского, включая его встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, показало, что дальше в войне Украины точно легко не будет. Голоса в Республиканской партии публично обвиняют его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии их кандидата к Путину и его сдержанность в отношении Украины и ее президента, лицемерно замаскированные во время пятничной встречи в нью-йоркском "Трамп-тауэре", стали вопиющими. Об этом пишет издание "El País".



