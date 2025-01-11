Это коснется также граждан США: Байден предупредил о последствиях новых санкций против РФ

Вчера США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Уходящий с должности глава американского государства Джо Байден допустил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишт "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Вероятно, цены на бензин могут вырасти на три-четыре цента за галлон", — сказал Джо Байден.

При этом глава Белого дома объяснил данный шаг, назвав его критически важный для ограничения возможностей российского диктатора Владимира Путина вести войну против Украины.

По словам президента США, санкции окажут "глубокое влияние на рост российской экономики, затруднив Путину ведение его войн".

Джо Байден отметил, что решил сделать все возможное в рамках своих полномочий и власти, чтобы предоставить Украине все возможные преимущества. В то же время отрицал, что предпринял эти действия из-за того, что хотел поддержать Киев до вступления Дональда Трампа в должность главы государства.

Также Байден добавил, что, по его мнению, законодатели будут возмущены, если Трамп решит прекратить военную помощь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Об этом пишет "Reuters".

Издание ссылается на четырех собеседников, причастных к российскому нефтяному экспорту, и три источника, связанных с индустрией нефтепереработки в Индии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили.



