Это не должны были услышать: Трамп случайно разоблачил планы Путина заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить соглашение для окончания войны в Украине. По мнению американского лидера, глава Кремля может подписать договор ради него.

Трамп считает, что Путин хочет заключить соглашение

18 августа в Белом доме собрались лидеры Европы и президент США, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и итоги недавней встречи Трампа с Путиным. Когда официальная часть завершилась, камеры готовились к выключению, а журналисты выходили из зала, прозвучали слова от Трампа, которые никто не должен был слышать.

Случайно включенный микрофон зафиксировал тихую реплику Трампа, когда он обращался к Макрону и говорил о желании Путина заключить соглашение.

"Я думаю, он хочет заключить соглашение. Я думаю, он хочет заключить соглашение ради меня. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало", — говорит Трамп на записи, опубликованной телеканалом CBS News.

Хотя Трамп не назвал имя, очевидно, что речь шла о российском диктаторе Владимире Путине.

В общем, считается, что встреча Трампа, Зеленского и представителей Европы прошла успешно. Еще в феврале Зеленский прилетал в Вашингтон наедине. Атмосфера тогда была напряженной, а медиа писали о скандале и холодном приеме. Однако в этот раз ситуация выглядела совсем другой, ведь были улыбки, жесты взаимоуважения и легкие шутки во время короткой части прессы.

