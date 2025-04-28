Это не Мелания! Трамп "засветил" двойника жены перед всем миром

Мелания Трамп снова оказалась в центре слухов о "двойнике", когда вместе с Дональдом Трампом появилась на похоронах Папы Франциска в Риме в эти выходные.

Мелания Трамп

В черном платье-пиджаке и траурной вуале первая леди почтила память понтифика на площади Святого Петра. Однако пользователи соцсетей мгновенно оживили старый заговор: действительно ли это была она?

Теория о "Фальшивой Мелании" возникла еще в 2017 году во время первой каденции Трампа. Тогда внимательные наблюдатели начали замечать якобы отличия в осанке, чертах лица и даже росте Мелании на официальных мероприятиях. Зерно сомнения подкармливали размытые фото, скованная речь тела и большие солнцезащитные очки, за которыми скрывалась настоящая личность.

Новая волна обсуждений поднялась после римских похорон: видео и фотографии моментально разлетелись по сети, а пользователи утверждали, что глаза, скулы и мимика Мелании "выглядели иначе".

"Святые небеса! Где настоящая Мелания? Никто не верит, что это она рядом с Трампом!" – воскликнул один из комментаторов. Другие предполагали, что якобы Дональд Трамп "выставил на публику" двойника, чтобы поддерживать иллюзию счастливого брака, тогда как на самом деле отношения супругов, по словам корреспондентов, уже давно стали чисто финансовым контрактом.

Схожие мнения высказывали и другие пользователи, в частности один саркастически заметил: "Одна из фальшивых Меланий сопровождает Трампа на похоронах Папы в Риме."

Несмотря на шквал догадок, никаких прямых доказательств существования "двойника" так и не найдено. Но в эпоху цифровых технологий, где легко подделать видео или манипулировать изображениями, такие теории преуспевают.

Слухи набрали оборот после видео с избирательного участка во Флориде в ноябре 2024 года, где Мелания, по мнению многих, выглядела не совсем как раньше.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заметила, что Мелания тогда выбрала необычно скромный наряд — длинное черно-белое платье Christian Dior — и отметила: "Ее улыбка выглядела несколько напряженной, особенно на фоне строгого лица Трампа."

В январе 2025 года, на инаугурации, разговоры возобновились: Мелания появилась в светлых одеждах от Adam Lippes и широкополой шляпе, которая частично закрывала ее лицо. "Это кто? Фальшивая Мелания? Очень жутко..." — писали пользователи.

Несмотря на то, что официальных подтверждений не существует, теория о "Фальшивой Мелании" продолжает жить, оставляя после каждого появления первой леди все больше вопросов.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал , что Мелания Трамп на похоронах Папы спасла мужчину от международного скандала.



