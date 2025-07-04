Это не Трамп: стало известно имя человека, который настоял на приостановке помощи Украине

Трое помощников Конгресса и бывший чиновник США рассказали в интервью NBC News, что приостановление военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Гегсета. Причем это уже третий раз, когда он самовольно останавливает поставки помощи Украине, говорят источники. Предыдущие случаи были в феврале и мае, и тогда его решения были отменены через несколько дней.

Министр обороны США Гегсет. Фото: из открытых источников

По информации источников, Гегсета поддержал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, который давно выступает за сокращение участия США в помощи Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Помощники Конгресса отметили, что законодатели от обеих партий были разочарованы тем, что их не уведомили заранее, и проверяли, не нарушает ли задержанная поставка законодательство, которое обязывает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. Белый дом же выступил в защиту этого решения, заявив, что оно было принято после текущего пересмотра Министерством обороны помощи союзникам и партнерам.

Издание напомнило, что проверка началась после того, как Гегсет приказал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, в результате оказалось, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов США находятся на более низких уровнях, но показатели еще не превышают критических минимумов.

Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к снижению объемов поставок США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности, рассказали чиновники.

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