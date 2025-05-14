Соединенные Штаты оказались перед угрозой прямого конфликта не только с Россией, ведущей агрессивную войну против Украины, но и другими потенциальными противниками — Китаем, Северной Кореей и Ираном. Общая ситуация в мире продолжает обостряться, заявил в Конгрессе генерал Грегори Гийо, возглавляющий Северное командование Вооруженных Сил США (NORAD).

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По словам генерала, эскалация войны в Украине может привести к прямому военному столкновению между Вашингтоном и Москвой. Параллельно существует риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке — в частности, в связи с событиями после нападения "Хамас" на Израиль в октябре 2023 года, что может втянуть США в противостояние с Ираном и его союзными силами.

Отдельная тревога вызывает усиление военно-стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, а также взаимодействие с Северной Кореей и Ираном. По словам Гийо, у этих альянсов уже есть признаки формирования коалиции, способной быстро распространить конфликт с локального на глобальный уровень.

Генерал также сообщил, что Китай разворачивает надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море, вводит в эксплуатацию атомные подлодки и стратегические бомбардировщики. Тем временем Россия возобновляет полеты тяжелых бомбардировщиков у северного побережья Северной Америки. В свою очередь, КНДР и Иран продолжают развивать ракетные программы и кибероружие, представляющие серьезную угрозу для критической инфраструктуры США.

В стратегическом анализе отмечено, что эти действия формируют многовекторные угрозы как традиционного, так и нестандартного характера в ключевых регионах: Европе, Ближнем Востоке, Азии, Тихоокеанском регионе и даже в Северной Америке.



Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин всеми возможными методами пытается предотвратить непосредственное привлечение армий США или европейских стран к войне в Украине. Ведь в случае, если западные силы действительно войдут на украинскую территорию, наступательные действия армии РФ будут фактически парализованы.



