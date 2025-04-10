Это обязательно коснется Украины: стало известно о существенном подорожании популярного товара в США

После того как президент США Дональд Трамп ввел новые импортные пошлины на автомобили, аналитики прогнозировали рост стоимости машин с пробегом. И это уже подтверждается — цены на подержанные автомобили в Америке начали расти довольно стремительно. Следующая волна этого тренда может задеть и Украину, ведь спрос на импортные автомобили из США здесь стабильно высок.

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По информации Motor1, на американском рынке вторичного транспорта впервые за последние два с половиной года зафиксирован рост стоимости — пока примерно на 1%. Однако эксперты считают, что это только начало, и динамика роста в ближайшее время только усилится.

С начала 2025 года Дональд Трамп дважды безуспешно пытался ввести 25% пошлины на импортные авто, но с третьей попытки ему это удалось. Поэтому стоимость самых дешевых автомобилей вырастет, в том числе и для украинцев, активно покупающих авто из США.

Новые таможенные правила вступили в силу с 3 апреля 2025 года. Сильнее всего они ударят по доступным моделям, ведь именно для них дополнительные затраты наиболее ощутимы. Более того, тарифы будут касаться не только готовых авто, но и импортных запчастей для машин, собираемых на территории США.

Эксперты прогнозируют, что из-за новых пошлин цены на новые автомобили в США вырастут в пределах от 5 000 до 15 000 долларов — все будет зависеть от того, насколько производство моделей локализовано в США. Это уже заставляет многих американцев обращаться к рынку подержанных автомобилей, что и послужило причиной роста цен в этом сегменте.

Портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп в начале апреля объявил о новых тарифах США для более чем сотни стран и территорий. Из-за этого решения фондовые рынки США, ЕС, Китая и других стран испытали наибольшее падение со времени пандемии коронавируса. Однако оказывается, что Трамп мог ввести новые пошлины США благодаря эксперту по экономике, которого никогда не существовало.