Это отличается от предвыборных заявлений: когда у Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа считают, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто в ближайшие месяцы. Такие ожидания отличаются он предвыборных заявлений тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала со ссылкой на двух анонимных советников новоизбранного президента США заявляют, что рассматриваются сроки достижения мирного соглашения в несколько месяцев, возможно, чуть больше.

Эти сроки отличаются от того, что говорил Дональд Трамп перед выборами. Он утверждал, что якобы закончит войну за день.

Советники назвали обещания Трампа сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для создания новой администрации.

Такие оценки совпадают с заявлением будущего спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Коллега. Он в интервью Fox News на прошлой неделе отмечал, что хотел бы найти решение войны в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе дата инаугурации Дональда Трампа, тем меньше уверенности у команды новоизбранного президента США, что войну в Украине удастся остановить как можно скорее. По крайней мере, на это намекает заявление спецпосланника по Украине, которого избрал Трамп, Кита Келлога. Он заявил, что будет стремиться, чтобы российско-украинская война прекратилась в течение 100 дней от инаугурации нового президента США. То есть, о прекращении российско-украинской войны через 24 часа после инаугурации 47-го президента США речь уже не идет. Реально ли США остановить войну до 30 апреля? И не возникает ли ощущение, что у Трампа и его окружения начинают понимать, что вообще не знают, как дальше поступать в отношении Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



