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Это совсем не Украина: в Пентагоне выступили с резким заявлением о приоритетах США

В начале июня Колби в служебной записке министру обороны Питу Гегсету предостерег, что запросы Украины на оружие могут еще больше исчерпать запасы Пентагона.

14 июля 2025, 09:10
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Клименко Елена

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби выступает за изменение приоритетов оборонной политики США, по его мнению, основное внимание следует сосредоточить на сдерживании Китая, а не на продолжении масштабной военной поддержки Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это совсем не Украина: в Пентагоне выступили с резким заявлением о приоритетах США

Фото: из открытых источников

Как стало известно, в начале июня Колби направил министру обороны Питу Гегсету служебную записку. В нем он предупредил, что дальнейшие запросы со стороны Украины по поставкам вооружения могут критически исчерпать уже ограниченные запасы Пентагона. Хотя записка не содержала прямых инструкций, ее аргументы, по информации источников, могли повлиять на временное решение о приостановлении некоторых поставок оружия в Киев. Это решение впоследствии было упразднено президентом США Дональдом Трампом.

Сторонники Колби считают его подход логичным: он пытается реализовать давно задекларированную цель США – усиление военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть этого курса – давление на союзников, в частности Японию и Австралию, чтобы те четко очертили свою позицию на случай возможной китайской агрессии против Тайваня.

Впрочем, такая риторика вызывает беспокойство в регионе. Некоторые чиновники удивлены прямолинейностью Колби, ведь американская политика по Тайваню всегда оставалась стратегически неоднозначной. К тому же, сам Трамп пока не озвучил конкретных шагов в случае вооруженного конфликта с Китаем.

Колби известен как сторонник жесткого перераспределения ресурсов. Он предлагает ограничить международные обязательства США вне Азии, чтобы сконцентрировать силы на противостоянии растущей мощи КНР.

Как уже писали "Комментарии", многие украинцы эмоционально реагируют на постоянные российские обстрелы и задают логичный вопрос: почему Украина, имея средства поражения на далеком расстоянии, не отвечает ударами по Москве или другим глубоким территориям РФ, чтобы заставить россиян на собственном опыте ощутить войну? Ответ на это дал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.



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Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-official-at-center-of-weapons-pause-on-ukraine-wants-u-s-to-focus-on-china-a0c90fda?mod=hp_lead_pos10
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