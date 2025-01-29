"Это трагедия": скандальное решение Трампа лишит бедные страны доступа жизненно важных лекарств

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки важных медикаментов в страны, получающие поддержку от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Торамп. Фото: УНН

Источники издания указывают на то, что 28 января подрядчики и партнеры, работающие с USAID, получили указания немедленно прекратить свою деятельность. Одно из таких сообщений было отправлено в крупную американскую консалтинговую компанию Chemonics. USAID активно работает в таких областях, как борьба с ВИЧ, малярией, туберкулезом, а также в вопросах контрацепции и здравоохранения матери и ребенка.

"Это трагедия. Лекарство, поступающее благодаря пожертвованиям, поддерживает жизнь 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Теперь это прекращается", – прокомментировал ситуацию бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде.

Он также отметил, что перерыв в поставке лекарства может вызвать развитие устойчивых к лечению штаммов инфекций. Другие партнеры USAID также получили уведомление, что даже имеющиеся запасы лекарства не смогут быть доставлены.

Гаванде пояснил, что речь идет об организациях, оказывающих помощь 6,5 миллионам детей-сирот и уязвимых детей с ВИЧ в 23 странах.

Напомним, что 21 января Трамп объявил о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней для проверки соответствия его внешнеполитическому курсу. Через несколько дней Госдеп США издал приказ о прекращении всех программ иностранной помощи и остановке выдачи новых средств. Это также повлияло на деятельность филиала USAID в Украине, который приостановил финансирование местных проектов.

"Комментарии" уже писали, что, по мнению политолога Виктора Тарана, именно Соединенные Штаты больше всего потеряют из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа по поводу остановки USAID.