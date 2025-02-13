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Марьян Ощановский
Сегодняшняя ситуация для Европы – это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.
Европа теряет вес. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, внутренняя либеральная политика европейских государств привела к результату, когда с ними перестали вообще считаться.
Он отметил, что в Европе, безусловно, есть мощные государства и возможности вернуть себе потерянную мощь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.
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