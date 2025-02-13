Сегодняшняя ситуация для Европы – это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.

Европа теряет вес. Фото из открытых источников

"Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что в последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, внутренняя либеральная политика европейских государств привела к результату, когда с ними перестали вообще считаться.

"Мир стал совсем другим. Мир требует сильной и резкой реакции. Поэтому не надо удивляться, что Штаты сегодня решили не учитывать их мнение и просто "уведомлять". Кто мешал эти годы действовать, уделить должное внимание развитию собственного оборонного сектора. Военный бюджет РФ за прошлый год превысил совокупные расходы всех стран ЕС", — отметил он.

Он отметил, что в Европе, безусловно, есть мощные государства и возможности вернуть себе потерянную мощь.

"Но для этого придется обратиться к консервативным ценностям и вспомнить, кто они вообще есть. И понять, что на сегодняшний день сильная позиция Украины – это их безопасность и авторитет", — добавил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.