"Это ужасная история": Стивен Кинг рассказал, каким будет финал для Трампа

Популярный американский писатель Стивен Кинг рассказал о двух возможных сценариях для Дональда Трампа в должности президента США. По его словам, хорошим финалом стал импичмент Трампа, в то время как другой вариант предполагает "ужасную историю".
Стивен Кинг. Фото из открытых источников
Один из поклонников Стивена Кинга попросил придумать финал для трамповской Америки. В ответ писатель предложил два варианта, как Трамп может окончить свое пребывание в качестве президента США. Первый сценарий предполагает импичмент Трампа.
В другом варианте американский писатель описал более мрачный сценарий, предполагающий узурпацию власти в руках Дональда Трампа.
Напомним, что Дональда Трампа дважды избирали президентом США. Таким образом, американский политик не имеет права участвовать в предстоящих выборах. Несмотря на это, Трамп не раз намекал на такую возможность.
Стивен Кинг не раз критиковал Трампа и выражал поддержку Украине. Например, после скандала между Зеленским и Трампом в Белом доме американский писатель заявил, что руководству США "должно быть стыдно".
