"Это ужасная история": Стивен Кинг рассказал, каким будет финал для Трампа

Популярный американский писатель Стивен Кинг рассказал о двух возможных сценариях для Дональда Трампа в должности президента США. По его словам, хорошим финалом стал импичмент Трампа, в то время как другой вариант предполагает "ужасную историю".

Стивен Кинг. Фото из открытых источников

Один из поклонников Стивена Кинга попросил придумать финал для трамповской Америки. В ответ писатель предложил два варианта, как Трамп может окончить свое пребывание в качестве президента США. Первый сценарий предполагает импичмент Трампа.

"Я думаю, это был бы импичмент – что, по моему мнению, было бы хорошим финалом. Я бы хотел видеть его в отставке, скажем так", — сказал Кинг.

В другом варианте американский писатель описал более мрачный сценарий, предполагающий узурпацию власти в руках Дональда Трампа.

"Плохим финалом было бы то, что он получит третий срок и полностью возьмет все под контроль. Это в любом случае ужасная история. Трамп – это ужасная история, не правда ли?", — добавил Кинг.

Напомним, что Дональда Трампа дважды избирали президентом США. Таким образом, американский политик не имеет права участвовать в предстоящих выборах. Несмотря на это, Трамп не раз намекал на такую возможность.

Стивен Кинг не раз критиковал Трампа и выражал поддержку Украине. Например, после скандала между Зеленским и Трампом в Белом доме американский писатель заявил, что руководству США "должно быть стыдно".

