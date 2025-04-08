"Это ужасно": Трампа разозлили ракетные атаки РФ

Президент США Дональд Трамп подверг критике Россию за последние массированные ракетные обстрелы Украины.

Трамп раскритиковал ракетные удары по Украине. Фото из открытых источников

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме американского лидера спросили, планирует ли он до сих пор встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и может ли это произойти в Саудовской Аравии. Дональд Трамп ответил, что не в восторге от того, что в последнее время российская армия обстреливает Украину.

"Это сумасшедшие обстрелы. Я не знаю, что там происходит. Это не очень хорошая ситуация. Поэтому мы встречаемся с Россией, и мы встречаемся с Украиной. И мы вроде как приближаемся к этому. Но я не в восторге от всех этих бомбардировок, которые происходят последнюю неделю или около того. Ужасно. — Это ужасно", — сказал он.

Он также заявил, что Штаты не ввели пошлины против РФ, поскольку США не ведут бизнес с Москвой, поскольку Россия находится в состоянии войны и под санкциями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский ожидает, что США усилят санкции против РФ за отказ от прекращения огня. Владимир Зеленский надеется, что ужесточение санкций США против России состоится в ближайшее время. "Я знаю – по крайней мере, у нас есть такая информация – что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – отметил украинский президент.