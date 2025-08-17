Виткофф назвал неожиданные гарантии безопасности для Украины от РФ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что в ходе переговоров между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным были достигнуты гарантии безопасности для Украины. По его словам, теперь ситуация об окончании войны зависит от позиции Киева.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью CNN рассказал новые детали в ходе переговоров Трампа и Путина на Аляске. По его словам, оба лидера достигли гарантии безопасности для Украины "меняющие правила игры".

"США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, теперь все зависит от Киева", – сказал Виткофф.

По его словам, договоренности с РФ по гарантиям безопасности близки тем, которые предусмотрены по пятой статье НАТО, а также изменения в российском законодательстве. Виткофф заявил, что Россия возьмет на себя обязательство не нападать на Украину и другие страны Европы.

"Мы договорились о серьезных гарантиях безопасности… Мы не думали, что окажемся столь близкими к соглашению о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов, законодательному закреплению в Российской Федерации обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательное закрепление в Российской Федерации обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет", — сказал Виткофф.

Виткофф добавил, что также существуют другие гарантии безопасности, однако не уточнил какие именно.

Отметим, что во время полномасштабного вторжения России в Украину, в РФ действовало законодательство, признавшее нерушимость украинских границ и признавшее суверенитет Украины.

