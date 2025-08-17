logo

BTC/USD

117985

ETH/USD

4530.27

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Виткофф назвал неожиданные гарантии безопасности для Украины от РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Виткофф назвал неожиданные гарантии безопасности для Украины от РФ

Россия сменит законодательство, чтобы не нападать на другие страны. Именно такой шаг РФ станет якобы гарантией безопасности Украины.

17 августа 2025, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что в ходе переговоров между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным были достигнуты гарантии безопасности для Украины. По его словам, теперь ситуация об окончании войны зависит от позиции Киева.

Виткофф назвал неожиданные гарантии безопасности для Украины от РФ

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью CNN рассказал новые детали в ходе переговоров Трампа и Путина на Аляске. По его словам, оба лидера достигли гарантии безопасности для Украины "меняющие правила игры".

"США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, теперь все зависит от Киева", – сказал Виткофф.

По его словам, договоренности с РФ по гарантиям безопасности близки тем, которые предусмотрены по пятой статье НАТО, а также изменения в российском законодательстве. Виткофф заявил, что Россия возьмет на себя обязательство не нападать на Украину и другие страны Европы.

"Мы договорились о серьезных гарантиях безопасности… Мы не думали, что окажемся столь близкими к соглашению о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов, законодательному закреплению в Российской Федерации обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательное закрепление в Российской Федерации обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет", — сказал Виткофф.

Виткофф добавил, что также существуют другие гарантии безопасности, однако не уточнил какие именно.

Отметим, что во время полномасштабного вторжения России в Украину, в РФ действовало законодательство, признавшее нерушимость украинских границ и признавшее суверенитет Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в команде Трампа заявили о большом прогрессе с Путиным, который завершит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал Украине ужасное условие, которое закончит войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости