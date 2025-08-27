logo

BTC/USD

110694

ETH/USD

4585.05

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Это заставит Путина окончить войну: в США назвали серьезный шаг Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Это заставит Путина окончить войну: в США назвали серьезный шаг Трампа

Майк Пенс призвал принять новые санкции против России, чтобы Трамп заставил Путина завершить войну в Украине.

27 августа 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал к решительным действиям против России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине. В своей колонке для The Wall Street Journal он объяснил, почему дипломатии от президента США Дональда Трампа недостаточно, и предложил стратегию, которая, по его мнению, уже доказала эффективность в прошлом.

Это заставит Путина окончить войну: в США назвали серьезный шаг Трампа

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Майк Пенс убежден, что нынешняя тактика переговоров команды Трампа не работает, потому что Москва сознательно затягивает мирный процесс, а Путин избегает личной встречи с Владимиром Зеленским. По его мнению, Трамп может создать условия для РФ, когда у Кремля не будет другого выбора, как пойти на окончание войны.

"Конгресс может загнать Путина в угол, немедленно приняв дополнительные санкции против России и положив их на стол президента, пока продолжаются переговоры. Наличие санкций, готовых к подписанию, укрепило бы позиции Трампа за столом переговоров", — пишет Пенс.

По его словам, если Путин "будет тянуть, жульничать или отступать", угроза новых санкций должна стать для него сигналом, что российская экономика заплатит катастрофическую цену.

Бывший вице-президент привел пример собственного опыта, когда в 2019 году, во время турецкой военной операции в Сирии, США удалось заставить Анкару согласиться на прекращение огня.

"Перед моей встречей с президентом Эрдоганом Трамп передал мне список санкций, которые будут немедленно введены, если переговоры провалятся. Сначала Эрдоган говорил, что прекращение огня невозможно. Но после того, как я заверил его в готовности США действовать жестко, через несколько часов Турция согласилась на условия", – вспоминает Пенс.

По его словам, реальная угроза санкций добилась того, чего не смогла дипломатия. Пенс уверен, что сейчас аналогичный подход может заставить Путина сесть за стол переговоров и приблизить конец войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин обманул США заявлениями об уступках Кремля.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа допустили, когда закончится война в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/opinion/sanctions-can-help-trump-beat-russia-36858602
Теги:

Новости

Все новости