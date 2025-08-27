Это заставит Путина окончить войну: в США назвали серьезный шаг Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал к решительным действиям против России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине. В своей колонке для The Wall Street Journal он объяснил, почему дипломатии от президента США Дональда Трампа недостаточно, и предложил стратегию, которая, по его мнению, уже доказала эффективность в прошлом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Майк Пенс убежден, что нынешняя тактика переговоров команды Трампа не работает, потому что Москва сознательно затягивает мирный процесс, а Путин избегает личной встречи с Владимиром Зеленским. По его мнению, Трамп может создать условия для РФ, когда у Кремля не будет другого выбора, как пойти на окончание войны.

"Конгресс может загнать Путина в угол, немедленно приняв дополнительные санкции против России и положив их на стол президента, пока продолжаются переговоры. Наличие санкций, готовых к подписанию, укрепило бы позиции Трампа за столом переговоров", — пишет Пенс.

По его словам, если Путин "будет тянуть, жульничать или отступать", угроза новых санкций должна стать для него сигналом, что российская экономика заплатит катастрофическую цену.

Бывший вице-президент привел пример собственного опыта, когда в 2019 году, во время турецкой военной операции в Сирии, США удалось заставить Анкару согласиться на прекращение огня.

"Перед моей встречей с президентом Эрдоганом Трамп передал мне список санкций, которые будут немедленно введены, если переговоры провалятся. Сначала Эрдоган говорил, что прекращение огня невозможно. Но после того, как я заверил его в готовности США действовать жестко, через несколько часов Турция согласилась на условия", – вспоминает Пенс.

По его словам, реальная угроза санкций добилась того, чего не смогла дипломатия. Пенс уверен, что сейчас аналогичный подход может заставить Путина сесть за стол переговоров и приблизить конец войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин обманул США заявлениями об уступках Кремля.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа допустили, когда закончится война в Украине.