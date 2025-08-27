Это заставит Путина окончить войну: в США назвали серьезный шаг Трампа

Рубрики
Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал к решительным действиям против России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине. В своей колонке для The Wall Street Journal он объяснил, почему дипломатии от президента США Дональда Трампа недостаточно, и предложил стратегию, которая, по его мнению, уже доказала эффективность в прошлом.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Майк Пенс убежден, что нынешняя тактика переговоров команды Трампа не работает, потому что Москва сознательно затягивает мирный процесс, а Путин избегает личной встречи с Владимиром Зеленским. По его мнению, Трамп может создать условия для РФ, когда у Кремля не будет другого выбора, как пойти на окончание войны.
По его словам, если Путин "будет тянуть, жульничать или отступать", угроза новых санкций должна стать для него сигналом, что российская экономика заплатит катастрофическую цену.
Бывший вице-президент привел пример собственного опыта, когда в 2019 году, во время турецкой военной операции в Сирии, США удалось заставить Анкару согласиться на прекращение огня.
По его словам, реальная угроза санкций добилась того, чего не смогла дипломатия. Пенс уверен, что сейчас аналогичный подход может заставить Путина сесть за стол переговоров и приблизить конец войны в Украине.
