"Этот президент непригоден": в США готовят импичмент для Трампа

Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, освистававший выступление президента США в Конгрессе, за что был изгнан из зала, заявил, что работает над импичментом для Трампа. По его словам, нынешний президент США не пригоден для выполнения своих обязанностей.

Дональд Трамп. Фото: CNN

Дональд Трамп начал выступление в Конгрессе США словами, что "выборы 5 ноября были мандатом, которого не было много десятилетий". Однако демократ Эл Грин резко отреагировал на эти слова Трампа, встал и воскликнул: "У вас нет полномочий". После нескольких подобных возгласов спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил вывести Грина из зала.

В кулуарных помещениях Капитолия Эл Грин заявил, что готов нести наказание за срыв выступления Трампа и объяснил, против чего протестует.

"Какое бы ни было наказание, я не против него. Это о людях, которых наказывают потерей медстрахования. Это самая богатая страна мира, а люди не имеют хорошего медобслуживания. Мы должны это исправить. Здравоохранение стало заботой для богатых, этого нельзя допустить", — сказал демократ из Техаса.

На дополнительный вопрос, только ли из-за этого Грин протестует, демократ ответил, что готовит импичмент Трампа.

"Я протестую и против других вещей. Я также работаю над статьями импичмента. Этот президент непригоден. Он не должен быть в должности. 34 тяжких преступления, дважды импичмент", — добавил 77-летний Грин.

В начале февраля Грин уже заявлял, что начал движение за импичмент Трампа. По его словам, президент США "совершил подлые поступки".

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