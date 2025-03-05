"Этот президент непригоден": в США готовят импичмент для Трампа

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Slava Kot
Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, освистававший выступление президента США в Конгрессе, за что был изгнан из зала, заявил, что работает над импичментом для Трампа. По его словам, нынешний президент США не пригоден для выполнения своих обязанностей.
Дональд Трамп. Фото: CNN
Дональд Трамп начал выступление в Конгрессе США словами, что "выборы 5 ноября были мандатом, которого не было много десятилетий". Однако демократ Эл Грин резко отреагировал на эти слова Трампа, встал и воскликнул: "У вас нет полномочий". После нескольких подобных возгласов спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил вывести Грина из зала.
В кулуарных помещениях Капитолия Эл Грин заявил, что готов нести наказание за срыв выступления Трампа и объяснил, против чего протестует.
На дополнительный вопрос, только ли из-за этого Грин протестует, демократ ответил, что готовит импичмент Трампа.
В начале февраля Грин уже заявлял, что начал движение за импичмент Трампа. По его словам, президент США "совершил подлые поступки".
Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление Трампа, что "Покахонтас" хочет продолжения войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, какое условие Украины не устраивает Трампа.
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