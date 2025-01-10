Этот шаг Трампа перед встречей с Путиным выбьет у него все козыри: какое решение должно принять

Чтобы вынудить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на мир, новоизбранному лидеру США Дональду Трампу необходимо значительно повысить военную поддержку Украины и радикально ужесточить санкции против России, отметил в интервью Главреду бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Путин и Трамп

По его мнению, такие меры могут стать ключевыми рычагами влияния в преддверии возможной встречи Дональда Трампа с Путиным.

"Влияние, безусловно, есть, но для этого нужно иметь политическую волю и желание ее использовать. Сам Трамп говорил о том, что если Путин не проявит готовности к конструктивным переговорам, тогда он "накачает" Украину оружием в таких количествах и такого класса, каких мы не видели во времена Байдена. Сейчас хотелось бы посмотреть, насколько он сможет это сделать. считает Шамшур.

Дипломат предположил, что наращивание военной помощи Украине станет одним из ключевых механизмов давления на Кремль. Кроме того, он добавил, что именно экономические санкции против РФ могут быть еще более мощным рычагом влияния.

По его словам, создается впечатление, что под влиянием санкций и из-за огромных затрат на войну российская экономика начала терять устойчивость. Задача — сделать это шатание постоянным и превратить его в глубокий кризис. Другими словами, нужно уничтожить российскую военную машину и экономику, добавил Шамшур.

Для достижения этой цели, по мнению экс-посла, важно еще больше усилить санкции и закрыть все возможные лазейки, позволяющие России обходить ограничения. К примеру, говорит эксперт, Джо Байден рассматривает введение санкций против российского флота, перевозящего нефть. По его словам, это правильное направление, но времени у него осталось немного. Если же Трамп и западные партнеры будут готовы пойти на решительные шаги, даже, несмотря на возможное влияние на их интересы, это может дать значительный результат, добавил дипломат.

По его мнению, комбинация качественного усиления военной помощи Украине и радикального расширения санкций способна существенно ограничить ресурсы России для продолжения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Трамп планирует встретиться с Путиным.



