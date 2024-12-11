Европа меняется: как победа Трампа повлияла на лидеров ЕС

После победы Дональда Трампа на выборах президента США европейские страны начали поспешно "переобуваться" и предлагать заранее заготовленные инициативы, заявил политический и военный эксперт Александр Мусиенко.

В ЕС подстраиваются под Трампа. Фото из открытых источников

"В Европе понимали, что в случае победы Трампа внешняя политика США начнет меняться. В частности, новый американский президент будет настаивать на скорейших мирных переговорах о завершении войны в Украине. Европейцы решили не противоречить новому американскому дискурсу, а попытались подстроиться под него. Так что лидеры Европы начали со своей стороны выдвигать идеи о завершении войны в Украине. Европейские страны начали проявлять гибкость еще и для того, чтобы Штаты не ввели против них высокие пошлины", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Очевидно, отметил политолог, что Олаф Шольц мог раньше позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Однако свой звонок Путину Шольц совершил только после победы Трампа, когда из Вашингтона начали поступать новые сигналы. После телефонного разговора с Путиным Шольц отправился в Киев, чтобы продемонстрировать готовность Германии быть активным участником переговорного процесса.

По словам эксперта, также несколько неожиданно в Европе заговорили о возможности отправки в Украину миротворческого контингента. Как только победил Трамп, лидеры европейских стран сразу же заговорили о миротворческой миссии в Украине, хотя раньше эту тему они поднимали крайне неохотно. Ранее в Европе достаточно прохладно и отрицательно отреагировали на предложение Эмманюэля Макрона отправить в Украину западные войска, если бы возникла угроза оккупации Харькова.

"Сейчас ситуация меняется. Конечно, европейцы говорят о миротворческом контингенте, который разместится на линии фронта после завершения активной фазы войны, а не о своих армиях для участия в войне против России. Понятно, что соответствующую инициативу удастся претворить в жизнь только в том случае, если с российской стороны станет китайский миротворческий контингент. Тем не менее, главы европейских государств начали озвучивать мирные инициативы, заранее заготовленные на случай победы Трампа", — добавил он.