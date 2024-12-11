Европа меняется: как победа Трампа повлияла на лидеров ЕС

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Марьян Ощановский
После победы Дональда Трампа на выборах президента США европейские страны начали поспешно "переобуваться" и предлагать заранее заготовленные инициативы, заявил политический и военный эксперт Александр Мусиенко.
В ЕС подстраиваются под Трампа. Фото из открытых источников
Очевидно, отметил политолог, что Олаф Шольц мог раньше позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Однако свой звонок Путину Шольц совершил только после победы Трампа, когда из Вашингтона начали поступать новые сигналы. После телефонного разговора с Путиным Шольц отправился в Киев, чтобы продемонстрировать готовность Германии быть активным участником переговорного процесса.
По словам эксперта, также несколько неожиданно в Европе заговорили о возможности отправки в Украину миротворческого контингента. Как только победил Трамп, лидеры европейских стран сразу же заговорили о миротворческой миссии в Украине, хотя раньше эту тему они поднимали крайне неохотно. Ранее в Европе достаточно прохладно и отрицательно отреагировали на предложение Эмманюэля Макрона отправить в Украину западные войска, если бы возникла угроза оккупации Харькова.
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