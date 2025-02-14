Европа напряглась: Вэнс везет в Мюнхен историческое послание

Вице-президент США Джей Ди Венс выступит в Мюнхене с жестким посланием в Европу, заявил кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Вэнс летит в Европу. Фото из открытых источников

По словам Фридриха Мерца, вице-президент США в пятницу на Мюнхенской конференции безопасности сделает "жесткое и суровое заявление от имени США в адрес Европы".

"Переломный момент, о котором канцлер Германии говорил в своей правительственной речи 27 февраля 2022 года, наступит в эти выходные", — сказал Фридрих Мерц.

Он добавил, что уже располагает предварительной информацией о содержании речи Джей Ди Венса и она "будет конфронтационной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.