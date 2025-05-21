Президент США Дональд Трамп, после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отказался от своих предварительных требований по немедленному прекращению огня в Украине. Более того, США не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает BILD.

"Россия и Украина должны сами найти разрешение конфликта", — заявил Трамп.

По информации издания, неожиданное решение Трампа кроме влияния на ситуацию с войной в Украине также стало "серьезным ударом" по канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Недавно Мерц выдвинул ультиматум Кремлю, пригрозив, что Германия вместе с США расширит санкции против РФ.

"Однако теперь оказалось, что поддержки от Вашингтона не будет – Мерц и другие европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и Дональда Туска, остались без союзника", – отмечается в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп откровенно играет против Украины. Несмотря на то, что Дональд Трамп лишь несколько месяцев назад стал президентом США, последствия его решений уже ощутимы во всем мире — и со временем они могут стать еще более серьезными. В короткие сроки он успел принять ряд шагов, которые, по мнению экспертов, оказывают губительное влияние на глобальную безопасность и международные процессы, говорит политолог Максим Джигун.

По его словам, действия Трампа, в первую очередь, руководствуются личными интересами, а его публичные заявления нередко работают в пользу Кремля. На фоне этого Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "сильного юношу", с которым непросто договариваться. Как отмечает Джигун, такой комментарий свидетельствует о склонности американского лидера к тому, чтобы уступать позиции в пользу России.





