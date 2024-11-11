Европейцы согласятся с позицией США: какой конец войны будет предлагать Трамп

Новая администрация Дональда Трампа попытается подтолкнуть Украину и РФ к переговорам по заморозке войны по нынешней линии фронта. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ключевой вопрос для них будет – убедить Россию отказаться от половины своих амбициозных целей. И согласиться на заморозку по нынешней линии фронта", – отметил Илия Куса.

То есть, по сути, объясняет эксперт, Россию будут подталкивать к тому, чтобы Москва отказалась от дальнейших продвижений в Украине.

"Если им (новой администрации США – ред.) это удастся, то в общем-то оказать давление на Украину будет не так сложно, поскольку мы в большей степени зависим от США, чем Россия. Поэтому, скорее всего, я думаю, будет именно такая формула. Европейцы в этом плане с этим согласятся", – поделился собеседник портала "Комментарии".

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