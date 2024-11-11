Европейцы согласятся с позицией США: какой конец войны будет предлагать Трамп

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Кравцев Сергей
Новая администрация Дональда Трампа попытается подтолкнуть Украину и РФ к переговорам по заморозке войны по нынешней линии фронта. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
То есть, по сути, объясняет эксперт, Россию будут подталкивать к тому, чтобы Москва отказалась от дальнейших продвижений в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне неопределенности с дальнейшей поддержкой в США тревожные новости начинают поступать и с Европы. The Telegraph пишет о том, что политический кризис в Германии может привести к тому, что страна будет погружена во внутренние проблемы и подготовку к выборам, тем самым, ослабив поддержку Украины. Не все гладко с еще одним партнером – Великобританией. The Guardian пишет, что отношения Украины с Великобританией заметно охладели после того, как в Лондоне сменилось правительство в июле этого года и с того времени Киев якобы не получает ракеты Storm Shadow. Могут ли быть это первые звоночки того, что в случае отказа Трампа продолжать помощь Украине в войне, Европа тоже "умоет руки" и подтолкнет Украину к переговорам с РФ в далеко невыгодной позиции? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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