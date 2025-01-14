Европейцы вздохнули с облегчением: Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с РФ, - Bloomberg

Европейские союзники Украины испытывают осторожный оптимизм по поводу того, что Дональд Трамп не будет настаивать на преждевременных переговорах между Киевом и Москвой. Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что это признание стало результатом ряда частных встреч с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость продолжения поддержки Украины. Европейские чиновники, ознакомленные с ситуацией, поделились этими данными. По их убеждению, эти переговоры позволяют надеяться, что будущая администрация Трампа может способствовать укреплению позиций Украины до начала переговорного процесса.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Однако, по их словам, неизвестно, как будет действовать новый президент, обладающий репутацией лица, который может изменить свои решения в последний момент или отвергнуть советы.

Европейские чиновники отмечают, что команда Трампа, похоже, приняла два важных аргумента: отказ поддержать Киев может привести к международному унижению нового американского лидера, сравнимого с хаотическим выходом США из Афганистана; а также, что победа России будет только стимулировать Китай к более агрессивным действиям.

Согласно источникам, Трамп проявил интерес к наблюдению за так называемой "сделкой века", когда речь шла об Украине, а также критиковал поведение Путина, хотя и хочет установить контакт с российским лидером.

Однако, как отмечают собеседники, избранный президент кажется не слишком заинтересованным в судьбе Украины или не признает стратегическое значение войны для американских интересов.

Европейские лидеры все больше убеждены, что соглашение о прекращении боевых действий может быть достигнуто в ближайшее время. Они надеются, что ужесточение санкций против России и военная поддержка Украины нанесут серьезный экономический и военный ущерб Москве, что создаст условия для переговоров.

Несмотря на риторику предвыборной кампании, направленную против Украины, команда Трампа отдает себе отчет, что провал в этом противостоянии может иметь серьезные последствия, учитывая опыт вывода войск из Афганистана, отметили чиновники.

Ранее "Комментарии" писали, что канцлер Германии Олаф Шольц поддержал проведение переговоров, которые должны прекратить войну в Украине. При этом он все же подчеркнул, что они должны проходить только с участием Украины.