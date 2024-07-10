F-16 от Дании и Нидерландов уже передают Украине: Блинкен рассказал детали

Поставка F-16 в Украину осуществляется "прямо сейчас, пока мы разговариваем". Об этом заявил госсекретарь Блинкен в Вашингтоне.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Он рассказал, что их передают Дания и Нидерланды. Блинкен говорит, что самолеты окажутся в небе Украины этим летом.



США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом, заявил Блинкен.

"Я рад объявить, что пока мы сейчас разговариваем, ведется передача F-16 (Украина, — ред.), из Дании, из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в украинском небе этим летом", — рассказал Блинкен.



Также Блинкен заявил, что передача F-16 Украине позволит нанести ущерб России.

"Это самый быстрый способ добиться мира — из-за сильной Украины", — добавил госсекретарь США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме пообещали хорошие новости из F-16 для Украины . США добились "значительного прогресса" в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16. На следующей неделе следует ожидать новых заявлений по этому поводу. Об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный чиновник администрации США.

На вопрос, будут ли на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне, заявления из F-16 для Украины, чиновник ответил, что "на следующей неделе нам будет о чем объявить дополнительно" на этот счет.

Также "Комментарии" писали о том, закроют ли союзники полностью небо над Украиной . После получения самолетов F-16, Украина сможет бросить вызов доминированию РФ в небе над Черным морем. Такое заявление в интервью Reuters сделал командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире общенационального телемарафона выразил мнение, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов, даже имея первые поставки современника истребителей западного образца.

