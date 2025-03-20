Фанатические сторонники Трампа и Маска становятся жертвами «свотинга»: о чем речь

Американский публицист и блогер Ларри Тонтон рассказал о том, что проснулся посреди ночи из-за шума на улице, взял пистолет и пошел посмотреть, что там происходит. Он увидел вооруженных людей, поэтому продумал, что его и жену хотят убить. Впрочем, оказалось, что в его дом пришли полицейские, получившие сообщение, что в этом доме может произойти страшное преступление.

Трамп и Маск

Как отмечает CNN, Ларри Тонтон – один из по меньшей мере десятка влиятельных блоггеров, подвергшихся "свотингу" (ложное сообщение о преступлении, чтобы вызвать в указанный адрес полицию) за последние две недели. У него более 177 тысяч подписчиков в X (ранее Twitter) и более 140 тысяч на YouTube.

Большинство жертв – известные сторонники президента Дональда Трампа и Илона Маска. Эта волна атак совпала по времени с вандальными нападениями на владельцев Tesla и автосалоны компании, что считается ответом на политическую деятельность ее руководителя.

ФБР и Департамент внутренней безопасности США уже начали расследование. Министр безопасности Кристи Ноем заявил, что власти используют все возможные средства для наказания злоумышленников.

"Мы не позволим преследовать консервативные медиа и их семьи", – написала она в X.

Среди жертв "свотинга" – также Эрин Дерхам из Северной Каролины. В час ночи она услышала сильный стук в дверь и звуки сирен. Когда она открыла дверь в своей пижаме в горошек, она была шокирована: перед ней стояли вооруженные правоохранители.

"Я кричала: "У нас трое детей наверху, пожалуйста, не стреляйте!" – рассказывает Дерхам.

Известно, что злоумышленники позвонили полиции, выдавая себя за ее мужа. Злоумышленник заявил, что убил Дерхам и получил два огнестрельных ранения.

"Я пыталась держаться, пока полицейские были в доме, но как только они ушли, я просто упала на пол", – вспоминает женщина.

Отмечается, что "свотинг" – это не только форма преследования, но потенциально смертельное преступление. В 2017 году полиция застрелила жителя Канзаса Эндрю Финча, поверив в ложный вызов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что действия Трампа и его команды шокируют многих американцев. В частности, среди последнего Трамп решил ликвидировать министерство образования.



