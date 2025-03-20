Фанатические сторонники Трампа и Маска становятся жертвами «свотинга»: о чем речь

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Ткачик Олеся
Американский публицист и блогер Ларри Тонтон рассказал о том, что проснулся посреди ночи из-за шума на улице, взял пистолет и пошел посмотреть, что там происходит. Он увидел вооруженных людей, поэтому продумал, что его и жену хотят убить. Впрочем, оказалось, что в его дом пришли полицейские, получившие сообщение, что в этом доме может произойти страшное преступление.
Трамп и Маск
Как отмечает CNN, Ларри Тонтон – один из по меньшей мере десятка влиятельных блоггеров, подвергшихся "свотингу" (ложное сообщение о преступлении, чтобы вызвать в указанный адрес полицию) за последние две недели. У него более 177 тысяч подписчиков в X (ранее Twitter) и более 140 тысяч на YouTube.
Большинство жертв – известные сторонники президента Дональда Трампа и Илона Маска. Эта волна атак совпала по времени с вандальными нападениями на владельцев Tesla и автосалоны компании, что считается ответом на политическую деятельность ее руководителя.
ФБР и Департамент внутренней безопасности США уже начали расследование. Министр безопасности Кристи Ноем заявил, что власти используют все возможные средства для наказания злоумышленников.
Среди жертв "свотинга" – также Эрин Дерхам из Северной Каролины. В час ночи она услышала сильный стук в дверь и звуки сирен. Когда она открыла дверь в своей пижаме в горошек, она была шокирована: перед ней стояли вооруженные правоохранители.
Известно, что злоумышленники позвонили полиции, выдавая себя за ее мужа. Злоумышленник заявил, что убил Дерхам и получил два огнестрельных ранения.
Отмечается, что "свотинг" – это не только форма преследования, но потенциально смертельное преступление. В 2017 году полиция застрелила жителя Канзаса Эндрю Финча, поверив в ложный вызов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что действия Трампа и его команды шокируют многих американцев. В частности, среди последнего Трамп решил ликвидировать министерство образования.
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