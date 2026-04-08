ФБР предупреждает о серьезной угрозе: от чего "отмахивался" Белый дом

В марте этого года ФБР предупреждал правоохранительные органы США о повышенной угрозе со стороны Ирана для объектов на территории страны. В то же время Белый дом преуменьшал риски нападения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

ФБР. Фото: из открытых источников

Как стало известно журналистам, в докладе от 20 марта ФБР и другие федеральные разведывательные агентства предупредили, что иранское правительство "составляет постоянную угрозу" для военных и правительственных служащих США, зданий, еврейских и израильских учреждений, а также иранских диссидентов в Соединенных Штатах.

Несмотря на предупреждения, ФБР и Национальный контртеррористический центр не обнаружили масштабных угроз для американской общественности.

В то же время, президент США Дональд Трамп публично минимизировал вероятность атак Ирана на территорию страны. К примеру, когда 11 марта его спросили, беспокоит ли его возможность нападения Ирана на США, Трамп ответил: "Нет, не беспокоит".

В докладе также говорится, что Иран в последние годы пытался похитить и убить американцев. Хотя в большинстве случаев в США использовалось огнестрельное оружие, среди других методов были "ножевые ранения, наезды автомобилями, взрывы, отравления, удушения и поджоги".

Отмечается, что Тегеран предпочитает использовать агенты, имеющие действующий легальный статус в США или доступ к стране.

В докладе указывается, что в прошлом иранское правительство отслеживало социальные сети, прямые трансляции и картографические приложения для выбора целей и оценки мер безопасности.

