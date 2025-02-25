Февраль заканчивается: в Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Администрация США не изменила своих планов. Ожидается встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным и президента Украины Владимиром Зеленским. Они могут состояться в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Fox News" заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Соединенные Штаты ожидают, что президент Дональд Трамп вскоре проведет встречи с Путиным и Зеленским.

"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским", — отметила спикер.

Ливитт также добавила, что Трамп стремится к подписанию соглашения между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Она отметила, что Трамп ожидает, что президент Зеленский подпишет соглашение, считая это правильным шагом, учитывая помощь, которую оказали Украине американские налогоплательщики.

"Если бы не американцы, Украина как государство больше не существовала бы, и президент Трамп это понимает", — подчеркнула Кэролайн Ливитт.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с главой Белого дома Дональдом Трампом во время саммита G7, назвал разговор "хорошим" и выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Отмечается, 24 февраля в день третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялось заседание G7.

"Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады", – заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Канаду за организацию этой встречи. Также украинский лидер выразил надежду, что Соединенные Штаты, как ключевой партнер Киева, продолжат поддержку наподобие других партнеров.



